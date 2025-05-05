Файер на сцене: в Нидерландах напали на премьера Польши, сработала служба безопасности (видео)

Во время торжеств в Нидерландах 5 мая произошло нападение на премьер-министра Польши Дональда Туска, который как раз выступил с небольшой речью. Неизвестный бросил на сцену пиротехническое средство, которое окутало дымом всех присутствующих. Польского чиновника срочно эвакуировали со сцены, на которой также находились нидерландские политики.

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О нападении на Туска в Нидерландах написало медиа I.PL.

Издание сообщило, что польский премьер-министр участвовал в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Нидерландов во время Второй мировой войны. Событие проходило в городе Вагенингене-на-Рейне. Дональд Туск произнес короткую речь, в которой говорил о важности объединения Европы и об угрозах, связанных с вторжением РФ в Украину. После этого к микрофону подошел премьер-министр Нидерландов Дик Скоф, говорится в статье. В какой-то момент под ноги политикам полетели файеры, которые начали выпускать сначала желтый, а затем красный дым. Как видно на видео из соцсетей, люди на сцене сначала не реагировали на инцидент и выглядели "дезориентированными". Впрочем, через мгновение работники службы безопасности бросились к Туску, нагнули его и вывели со сцены.

Нападение на Туска — детали

В аккаунте X медиа Nexta указывается, что на сцене во время инцидента также находился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Также указывается, что "мотивы нападавших не известны".

Между тем польское издание отметило, что во время торжеств присутствующие скандировали пропалестинские лозунги и показывали соответствующие плакаты. Также выяснилось, что нидерландская полиция во время торжеств задержала пять человек. Не указывается, были ли они причастны к инциденту с премьер-министром Польши.

На страницах соцсетей Дональда Туска пока нет комментариев относительно нападения в Нидерландах. Около 11-12 час. 5 мая канцелярия премьера опубликовала фото с торжеств по случаю Дня освобождения соседней страны. Также есть видео совместного брифинга со Скофом, который состоялся, вероятно, после инцидента.

Отметим, в апреле Фокус писал о заявлении Туска о помощи Украине. Польский политик рассказал, что его страна будет помогать украинцам после завершения российско-украинской войны. По его словам, при этом могут даже поступиться собственными экономическими интересами.

Напоминаем, в январе Дональд Туск отреагировал на угрозы венгерского премьера Виктора Орбана, которые касались Украины. Кроме того, польский политик рассказал, как вместе с Украиной будут решать вопрос Волынской трагедии.