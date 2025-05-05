Фаєр на сцені: у Нідерландах напали на прем'єра Польщі, спрацювала служба безпеки (відео)

Під час урочистостей у Нідерландах 5 травня стався напад на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який саме виступив з невеликою промовою. Невідома особа кинула на сцену піротехнічний засіб, який оповив димом усіх присутніх. Польського посадовця термінового евакуювали зі сцени, на якій також перебували нідерландські політики.

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Про напад на Туска в Нідерландах написало медіа I.PL.

Видання повідомило, що польський прем'єр-міністр брав участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Нідерландів під час Другої світової війни. Подія відбувалась у місті Вагенінгені-на-Рейні. Дональд Туск виголосив коротку промову, у якій говорив про важливість об'єднання Європи та про загрози, пов'язані з вторгненням РФ в Україну. Після цього до мікрофона підійшов прем'єр-міністр Нідерландів Дік Скоф, ідеться у статті. У якийсь момент під ноги політикам полетіли фаєри, які почали випускати спершу жовтий, а потім червоний дим. Як бачимо на відео з соцмереж, люди на сцені спершу не реагували на інцидент і виглядали "дезорієнтованими". Втім, за мить працівники служби безпеки кинулись до Туска, нагнули його та вивели зі сцени.

Напад на Туска — деталі

У акаунті X медіа Nexta вказується, що на сцені під час інциденту також перебував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також вказується, що "мотиви нападників не відомі".

Тим часом польське видання зауважило, що під час урочистостей присутні скандували пропалестинські гасла та показували відповідні плакати. Також з'ясувалось, що нідерландська поліція під час урочистостей затримала п'ятьох осіб. Не вказується, чи були вони причетні до інциденту з прем'єр-міністром Польщі.

На сторінках соцмереж Дональда Туска поки що немає коментарів щодо нападу у Нідерландах. Близько 11-12 год. 5 травня канцелярія прем'єра опублікувала фото з урочистостей з нагоди Дня визволення сусідньої країни. Також є відео спільного брифінгу зі Скофом, який відбувся, ймовірно, після інциденту.

Зазначимо, у квітні Фокус писав про заяву Туска щодо допомоги Україні. Польський політик розповів, що його країна буде допомагати українцям після завершення російсько-української війни. З його слів, при цьому можуть навіть поступитись власними економічними інтересами.

Нагадуємо, у січні Дональд Туск відреагував на погрози угорського прем'єра Віктора Орбана, які стосувались України. Крім того, польський політик розповів, як разом з Україною розв'язуватимуть питання Волинської трагедії.