Женщина приобрела шесть домов в Италии за 6 евро: что она планирует с ними сделать (фото)

51-летняя консультант по планированию из Сан-Франциско (США) Рубия Дэниелс осуществила необычную инвестицию, приобретя шесть заброшенных домов в живописном итальянском городке Муссомели всего за примерно 1 евро каждый.

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Этот шаг стал возможным благодаря местной инициативе, направленной на восстановление заброшенной недвижимости и привлечение новых жителей, пишет New York Post.

Дом Рубии до ремонта Фото: Instagram Ремонт в доме Рубии Фото: Instagram

Друзья Рубии сначала не поверили ее рассказу о такой выгодной покупке. Однако в 2019 году женщина вместе с мужем и шурином отправилась в Италию, чтобы оформить документы и начать амбициозный проект. Всего на административные сборы и услуги агентства она потратила около 22 600 евро.

Приобретенные дома находились в разной степени разрушения: некоторые потеряли крыши и основные коммуникации. Однако многолетний опыт работы консультантом по планированию придал Рубии уверенности в своих силах.

Дом Рубии Дэниелс до ремонта Фото: Instagram Ремонт Рубии Дэниелс

Первый, полностью разрушенный дом, уже полностью отреставрирован. По словам Рубии, теперь там есть великолепная мраморная спальня. Ремонт обошелся примерно в 56 655 евро, и женщина надеется, что ближайшие 50 лет дополнительных работ не понадобится.

Планы Рубии не ограничиваются только жилыми домами. Один из шести объектов она планирует превратить в оздоровительный центр с классами йоги и медитации. Ремонт других домов, по ее расчетам, будет стоить значительно меньше, чем первого.

Дверь до ремонта Дверь после ремонта Фото: Instagram

Благодаря своему профессиональному опыту Рубия лично руководит реконструкцией и привлекает к работе свою семью. Она также старается использовать местные материалы и услуги, поддерживая таким образом общину Муссомели.

Рубию привлекли не только низкие цены на недвижимость, но и спокойный образ жизни в Муссомели.

"Никто не спешит, все доступно. Кофе и круассан стоят 1,50 евро. В Калифорнии очень напряженная обстановка, и все такое поверхностное", — отметила она.

Сейчас две тети Рубии, 70 и 82 лет, планируют переехать в Муссомели на пенсию. А когда-то малоизвестный сицилийский городок благодаря этой инициативе привлекает международное внимание. По словам женщины, один из ее домов уже осматривают около 30 потенциальных покупателей.

Ранее Фокус писал, что приобрела дом за 1 евро и жительница Чикаго Мередит Таббоун. Ремонт занял около 5 лет и сейчас здание сочетает современный комфорт и сохраненные исторические элементы.

Добавим, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели аналогичную программу. Единственным требованием является обязательство переделать дом за три года.