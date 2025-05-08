Жінка придбала шість будинків в Італії за 6 євро: що вона планує з ними зробити (фото)

51-річна консультантка з планування з Сан-Франциско (США) Рубія Деніелс здійснила незвичайну інвестицію, придбавши шість занедбаних будинків у мальовничому італійському містечку Муссомелі всього за приблизно 1 євро кожен.

Related video

Цей крок став можливим завдяки місцевій ініціативі, спрямованій на відновлення покинутої нерухомості та залучення нових мешканців, пише New York Post.

Будинок Рубії до ремонту Фото: Instagram Ремонт в будинку Рубії Фото: Instagram

Друзі Рубії спочатку не повірили її розповіді про таку вигідну покупку. Однак у 2019 році жінка разом із чоловіком та шурином вирушила до Італії, щоб оформити документи та розпочати амбітний проєкт. Загалом на адміністративні збори та послуги агентства вона витратила близько 22 600 євро.

Придбані будинки перебували у різному ступені руйнації: деякі втратили дахи та основні комунікації. Проте багаторічний досвід роботи консультанткою з планування надав Рубії впевненості у своїх силах.

Будинок Рубії Деніелс до ремонту Фото: Instagram Ремонт Рубії Деніелс

Перший, повністю зруйнований будинок, вже повністю відреставровано. За словами Рубії, тепер там є чудова мармурова спальня. Ремонт обійшовся приблизно в 56 655 євро, і жінка сподівається, що найближчі 50 років додаткових робіт не знадобиться.

Плани Рубії не обмежуються лише житловими будинками. Один із шести об'єктів вона планує перетворити на оздоровчий центр з класами йоги та медитації. Ремонт інших будинків, за її розрахунками, коштуватиме значно менше, ніж першого.

Двері до ремонту Двері після ремонту Фото: Instagram

Завдяки своєму професійному досвіду Рубія особисто керує реконструкцією й залучає до роботи свою родину. Вона також намагається використовувати місцеві матеріали та послуги, підтримуючи таким чином громаду Муссомелі.

Рубію привабили не лише низькі ціни на нерухомість, а й спокійний спосіб життя в Муссомелі.

"Ніхто не поспішає, все доступно. Кава та круасан коштують 1,50 євро. У Каліфорнії дуже напружена обстановка, і все таке поверхневе", – зазначила вона.

Наразі дві тітки Рубії, 70 та 82 років, планують переїхати до Муссомелі на пенсію. А колись маловідоме сицилійське містечко завдяки цій ініціативі привертає міжнародну увагу. За словами жінки, один із її будинків вже оглядають близько 30 потенційних покупців.

Раніше Фокус писав, що придбала будинок за 1 євро і мешканка Чикаго Мередіт Таббоун. Ремонт зайняв близько 5 років й нині будівля поєднує сучасний комфорт і збережені історичні елементи.

Додамо, що у місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили аналогічну програму. Єдиною вимогою є зобов'язання переробити будинок за три роки.