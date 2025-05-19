Рой FPV-дронов: Китай первым запустит дрононосец Jiu Tian, едва достижимый для Patriot, — СМИ

Китай готовится продемонстрировать возможности дрононосца Jiu Tian, который поднимется в воздух в июне 2025 года. Дрон может нести 15 тонн полезной нагрузки — ракет, FPV-дронов, разведывательных БПЛА и тому подобное. Устройство изготовлено из материалов, которые делают его малозаметным для радаров. Старые системы противовоздушной обороны против Jiu Tian бессильны, рассказали медиа.

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О планах КНР показать беспилотник, который беспрепятственно будет угрожать Тайваню, написало медиа South China Morning Post (SCMP).

Утром 19 мая SCMP подтвердило информацию из китайских медиа о первой миссии дрононосца Jiu Tian (или Jiutian SS, "Цзю Тянь", в переводе — "высокое небо"). Миссия состоится в конце июня 2025 года. Медиа назвало летательный аппарат "базой беспилотников": с него может взлететь 100 дронов. Указывается, что запланировано провести серию испытаний, и лишь после этого дрононосец поступит в армию КНР.

"В случае развертывания, "Цзю Тянь" будет способствовать возможностям армии по роевому управлению, когда большая группа сетевых беспилотников выпускается для совместной работы над военными миссиями или для подавления систем противовоздушной обороны противника", — пояснили в статье.

Также указано, что беспилотник может нести полезную нагрузку на восьми подвесах: это могут быть ракеты разных типов, оборудование военного назначения. Он сможет "выполнять разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные задачи, а также вести радиоэлектронную борьбу", написало SCMP.

Дрон Jiu Tian — какие возможности

Китайские медиа рассказали о технических характеристиках дрона Jiu Tian:

работает на высоте 15 км, способен лететь со скоростью 700 км/ч, находиться в воздухе 36 часов, преодолеть расстояние до 7 тыс. км;

максимальный полезный вес — до 15 тонн;

рой дронов управляется искусственным интеллектом;

есть модульный отсек, который можно перенастраивать для различных видов оружия и грузов;

дрон имеет "протоколы квантовой связи, водородный двигатель и уменьшенное поперечное сечение радиолокационного излучения (RCS)", то есть он малозаметен для средств ПВО, производительный и живучий.

На портале The Asia Live привели мнение китайского оборонного комментатора, который заявил, что "Цзютянь" может действовать "за пределами досягаемости почти всех систем противовоздушной обороны". В частности, до него точно не достанут старые советские системы ЗРК "Бук-М1" (работает до высоты 13 км). С другой стороны, признается, что дроносец достижим для современных средств ПВО: THAAD, Patriot PAC-3, KM-SAM Block II, Sky Bow III, Aegis.

The Asia Live написало, что по состоянию на апрель 2025 года создано четыре рабочих прототипа. Суммарные инвестиции — 4 млрд юаней (300 млн долл.) в течение 18 месяцев. В планах разработчиков из компании Aviation Industry Corporation of China — чтобы устройство могло подниматься с десантных кораблей и выполнять миссии, например, высоко над Тайванем. Медиа также отметило, что не зафиксировано ни одного случая реальной работы новейшего китайского устройства, поэтому все заявленные характеристики следует проверить.

Отметим, Фокус писал о первой презентации дрона Jiu Tian, созданного КНР. Дрононосец показали осенью 2024 года незадолго до выставки вооружения Zhuhai Air Show. Обозреватели обратили внимание на конструкцию крыльев (размах — 25 м) и хвоста. Также они заметили сенсорную башню, предназначенную, вероятно, для оптических и инфракрасных датчиков.

Напоминаем, в начале мая Defense News назвало страну, которая купила больше всего оружия у Китая. Тем временем зимой медиа рассказали об инновационном китайском пулемете, способном стрелять со скоростью 450 тыс. выстрелов в минуту.