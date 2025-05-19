Рій FPV-дронів: Китай перше запустить дрононосець Jiu Tian, ледь досяжний для Patriot, — ЗМІ

Китай готується продемонструвати можливості дрононосця Jiu Tian, який здійметься у повітря у червні 2025 року. Дрон може нести 15 тонн корисного навантаження — ракет, FPV-дронів, розвідувальних БПЛА тощо. Пристрій виготовлений з матеріалів, які роблять його малопомітним для радарів. Старі системи протиповітряної оборони проти Jiu Tian безсилі, розповіли медіа.

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Про плани КНР показати безпілотник, який безперешкодно загрожуватиме Тайваню, написало медіа South China Morning Post (SCMP).

Зранку 19 травня SCMP підтвердило інформацію з китайських медіа про першу місію дрононосця Jiu Tian (або Jiutian SS, "Цзю Тянь", в перекладі — "високе небо"), яка відбудеться в кінці червня 2025 року. Медіа назвало літальний апарат "базою безпілотників": з нього може злетіти 100 дронів. Вказується, що заплановано провести серію випробувань, і лише після цього дрононосець надійде в армію КНР.

"У разі розгортання, "Цзю Тянь" сприятиме можливостям армії щодо ройового управління, коли велика група мережевих безпілотників випускається для спільної роботи над військовими місіями або для придушення систем протиповітряної оборони противника", — пояснили у статті.

Також вказано, що безпілотник може нести корисне навантаження на восьми підвісах: це можуть ракети різних типів, устаткування військового призначення. Він зможе "виконувати розвідувальні, спостережливі та рекогносцирувальні завдання, а також вести радіоелектронну боротьбу", написало SCMP.

Дрон Jiu Tian — які можливості

Китайські медіа розповіли про технічні характеристики дрона Jiu Tian:

працює на висоті 15 км, здатен летіти зі швидкістю 700 км/год, перебувати у повітрі 36 годин, дістати на відстань до 7 тис. км;

максимальна корисна вага — до 15 тонн;

рій дронів керується штучним інтелектом;

є модульний відсік, який можна переналаштовувати для різних видів зброї та вантажів;

дрон має "протоколи квантового зв'язку, водневий двигун та зменшений поперечний переріз радіолокаційного випромінювання (RCS)", тобто він малопомітні для засобів ППО, продуктивний та живучий.

На порталі The Asia Live навели думку китайського оборонного коментатора, який заявив, що "Цзютянь" може діяти "поза межами досяжності майже всіх систем протиповітряної оборони". Зокрема, до нього точно не дістануть старі радянські системи ЗРК "Бук-М1" (працює до висоти 13 км). З іншого боку, визнається, що дрононосець досяжний для сучасних засобів ППО: THAAD, Patriot PAC-3, KM-SAM Block II, Sky Bow III, Aegis.

The Asia Live написало, що станом на квітень 2025 року створено чотири робочі прототипи. Сумарні інвестиції — 4 млрд юанів (300 млн дол.) протягом 18 місяців. У планах розробників з компанії Aviation Industry Corporation of China — щоб пристрій міг здійматись з десантних кораблів і виконувати місії, наприклад, високо над Тайванем. Медіа також наголосило, що не зафіксовано жодного випадку реальної роботи новітнього китайського пристрою, тому усі заявлені характеристики слід перевірити.

Зазначимо, Фокус писав про першу презентацію дрона Jiu Tian, створеного КНР. Дрононосець показали восени 2024 року незадовго до виставки озброєння Zhuhai Air Show. Оглядачі звернули увагу на конструкцію крил (розмах — 25 м) та хвоста. Також вони помітили сенсорну вежу, призначену, ймовірно, для оптичних та інфрачервоних датчиків.

Нагадуємо, на початку травня Defense News назвало країну, яка купила найбільше зброї в Китаю. Тим часом взимку медіа розповіли про інноваційний китайський кулемет, здатний стріляти зі швидкістю 450 тис. постріл за хвилину.