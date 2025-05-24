Из-за запрета Трампа: бельгийская принцесса Елизавета под угрозой потери права на обучение в Гарварде, — Reuters

Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская и будущая королева Бельгии, оказалась под угрозой исключения из Гарвардского университета, только завершив первый курс обучения: право на получение образования в вузе ограничивает запрет, введенный администрацией президента США Дональда Трампа, который коснулся иностранных студентов.

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О том, что принцесса Елизавета может потерять право на обучение в Гарварде, узнало агентство Reuters вечером 23 мая.

Будущая королева Бельгии, 23-летняя принцесса Елизавета, учится в Гарвардском университете в городе Кембридж штата Массачусетс, США, где осваивает государственную политику. Это двухлетняя магистерская программа, которая призвана, согласно информации на сайте вуза, "расширить кругозор студентов" и усовершенствовать их навыки "для успешной карьеры на государственной службе".

Сообщается, что принцесса Елизавета только что завершила первый курс обучения. Продолжение изучения государственной политики оказалось под угрозой, когда администрация президента США Дональда Трампа объявила о запрете зачислять в Гамбургский университет студентов-иностранцев, а тех иностранцев, которые уже учатся, заставила перевестись на обучение в другие учебные заведения.

"Принцесса Елизавета только что закончила свой первый год. Влияние решения (администрации Трампа) станет понятнее только в ближайшие дни/недели. Сейчас мы изучаем ситуацию", — заявила пресс-секретарь бельгийского королевского дворца Лора Вандорн.

Также директор по коммуникациям дворца Ксавье Баерт отметил, что в королевской семье надеются на то, что ситуация наладится, и то, что все может измениться в ближайшие дни или же недели.

Администрация Трампа запретила иностранным студентам учиться в Гарварде: что известно

23 мая стало известно, что администрация действующего американского президента отменила право престижного и известного в мире Гарвардского университета на зачисление на обучение иностранных студентов. Тех, кто уже зачислен и учится в вузе, ограничения также коснулись: их заставляют переводиться на обучение в другие учебные заведения.

При этом, как выяснили журналисты The New York Times, около 27% студенческого состава Гарварда составляют именно студенты-иностранцы.

Напомним, 22 апреля The Harvard Crimson сообщило, что Гарвард подал 51-страничную жалобу на Трампа, что "запустит исторический спор".

В октябре 2021 года в Daily Mail рассказали, как принцесса Елизавета начала обучение в Оксфорде.