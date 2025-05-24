Через заборону Трампа: бельгійська принцеса Єлизавета під загрозою втрати права на навчання у Гарварді, — Reuters

Єлизавета Бельгійська, герцогиня Брабантська і майбутня королева Бельгії, опинилася під загрозою виключення з Гарвардського університету, щойно завершивши перший курс навчання: право на здобуття освіти у виші обмежує заборона, впроваджена адміністрацією президента США Дональда Трампа, що торкнулася іноземних студентів.

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Про те, що принцеса Єлизавета може втратити право на навчання у Гарварді, дізналося агентство Reuters увечері 23 травня.

Майбутня королева Бельгії, 23-річна принцеса Єлизавета, навчається у Гарвардському університеті у місті Кембридж штату Массачусетс, США, де опановує державну політику. Це дворічна магістерська програма, яка покликана, відповідно до інформації на сайті вишу, "розширити кругозір студентів" та вдосконалити їхні навички "для успішної кар'єри на державній службі".

Повідомляється, що принцеса Єлизавета щойно завершила перший курс навчання. Продовження вивчення державної політики опинилося під загрозою, коли адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про заборону зараховувати до Гамбурзького університету студентів-іноземців, а тих іноземців, що вже навчаються, змусила перевестися на навчання в інші заклади освіти.

"Принцеса Єлизавета щойно закінчила свій перший рік. Вплив рішення (адміністрації Трампа) стане зрозумілішим лише найближчими днями/тижнями. Наразі ми вивчаємо ситуацію", — заявила речниця бельгійського королівського палацу Лора Вандорн.

Також директор з комунікацій палацу Ксав'є Баерт зазначив, що у королівській родині сподіваються на те, що ситуація налагодиться, й те, що все може змінитися найближчими днями або ж тижнями.

Адміністрація Трампа заборонила іноземним студентам навчатися у Гарварді: що відомо

23 травня стало відомо, що адміністрація чинного американського президента скасувала право престижного та відомого у світі Гарвардського університету на зарахування до навчання іноземних студентів. Тих, хто вже зарахований та навчається у виші, обмеження також торкнулися: їх змушують переводитися на навчання до інших закладів освіти.

При цьому, як з'ясували журналісти The New York Times, близько 27% студентського складу Гарварду складають саме студенти-іноземці.

Нагадаємо, 22 квітня The Harvard Crimson повідомило, що Гарвард подав 51-сторінкову скаргу на Трампа, що "запустить історичну суперечку".

У жовтні 2021 року у Daily Mail розповіли, як принцеса Єлизавета почала навчання в Оксфорді.