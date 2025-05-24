Что-то принял во время эфира: в Польше кандидаты в президенты поспорили из-за "наркотических подозрений" (видео)

В Польше кандидат в президенты Кароль Навроцкий предложил сопернику Рафалу Тшасковскому сдать тест на употребление наркотических веществ. Все из-за того, что его заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время эфира.

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Об этом сообщает RMF FM.

Во время дебатов перед президентскими выборами 23 мая произошла необычная ситуация. В какой-то момент Кароль Навроцкий незаметно положил что-то себе в рот.

В интернете пользователи заподозрили кандидата в употреблении наркотических веществ. Кароль Навроцкий впоследствии решил объяснить, что именно он употреблял во время эфира.

"Поскольку общественное мнение интересует мой жест во время дебатов, я отвечаю, что это был никотиновый пакетик. Если послушать Рафала Тшасковского, который хочет быть президентом Польши, все время рассказывая о своих мнимых успехах в Варшаве, я подумал себе, что это именно тот момент, когда никотиновый пакетик пригодится", — сказал он.

Чтобы развеять любые сомнения, Навроцкий предложил пройти тест на наркотики себе и своему оппоненту и их штабам.

Его соперник пока ответ на предложение не озвучивал.

Напомним, что после первого тура президентский выборов в Польше во второй попали 2 кандидата. Подсчеты показали, что во второй тур вышли кандидаты Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. При этом разница в голосах составляет 1,5%.

Напоминаем, 18 мая состоялся второй тур выборов в Румынии, на которых выиграл проевропейский кандидат. Между тем владелец Telegram Павел Дуров заявил, будто Франция пыталась вмешаться в румынские выборы.