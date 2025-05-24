Щось вжив під час ефіру: в Польщі кандидати в президенти посперечалися через "наркотичні підозри" (відео)
В Польщі кандидат у президенти Кароль Навроцький запропонував супернику Рафалу Тшасковському здати тест на вживання наркотичних речовин. Все через те, що його запідозрили у вживанні наркотиків просто під час ефіру.
Про це повідомляє RMF FM.
Під час дебатів перед президентськими виборами 23 травня сталася незвичайна ситуація. У якийсь момент Кароль Навроцький непомітно поклав щось собі у рота.
В інтернеті користувачі запідозрили кандидата у вживанні наркотичних речовин. Кароль Навроцький згодом вирішив пояснити, що саме він вживав під час ефіру.
"Оскільки громадську думку цікавить мій жест під час дебатів, я відповідаю, що це був нікотиновий пакетик. Якщо послухати Рафала Тшасковського, який хоче бути президентом Польщі, весь час розповідаючи про свої уявні успіхи у Варшаві, я подумав собі, що це саме той момент, коли нікотиновий пакетик стане в нагоді", – сказав він.
Щоб розвіяти будь-які сумніви, Навроцький запропонував пройти тест на наркотики собі і своєму опонентові та їхнім штабам.
Його суперник поки відповідь на пропозицію не озвучував.
Нагадаємо, що після першого туру президентський виборів у Польщі до другого потрапили 2 кандидати. Підрахунки показали, що в другий тур вийшли кандидати Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. При цьому різниця в голосах становить 1,5%.
Нагадуємо, 18 травня відбувся другий тур виборів у Румунії, на яких виграв проєвропейський кандидат. Тим часом власник Telegram Павло Дуров заявив, начебто Франція намагалась втрутитись в румунські вибори.