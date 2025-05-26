Присылал интимные СМС: британского депутата обвиняют в домогательствах к украинской переводчице, — The Times

Депутата парламента Великобритании Кэмерона Томаса обвиняют в домогательствах к украинской переводчице: после того, как тот прибыл в Киев по случаю третьей годовщины начала полномасштабной войны, политик взялся отправлять женщине через мессенджеры сообщения интимного характера, в частности с текстом "Я тебя хочу".

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О сексуальном скандале с участием британского депутата рассказало издание The Times 25 мая.

Издание отметило, что в феврале этого года Томас посетил Киев по случаю третьей годовщины вторжения России, а также во время рабочей поездки он доставил помощь в Харьков. Во время визита он также общался с украинской переводчицей, к которой проявил интерес: собственные интересы в отношении женщины Томас решил передать ей лично, отправляя интимные сообщения через WhatsApp.

Первыми об этой истории написали в Mail on Sunday, отмечают корреспонденты The Times.

Переводчица, которая стала объектом сексуального интереса британского чиновника, еще во время поездки рассказала другим участникам визита о том, что Томас присылает ей интимные сообщения. Они впоследствии заверили издание в том, что женщина чувствовала дискомфорт.

В своих сообщениях британец писал, что "хотел бы остаться с женщиной на несколько дней".

Журналисты обратиться к Кэмерону Томасу с просьбами прокомментировать выдвинутые обвинения. Однако он на это не отреагировал, зато ответил представитель чиновника. Тот отметил, что "такие сообщения являются личной перепиской между двумя людьми, которые находятся на связи". Однако прямо обвинений чиновник не отверг пока.

На инцидент отреагировали другие британские чиновники. Один из депутатов-консерваторов заявил, что такие действия являются "немыслимыми", поскольку украинцы проявляют "мужество и жертвенность в борьбе за государство".

"Злоупотреблять властью как депутат, охотясь на молодую женщину, — позорно".

Отметим, что 42-летний Кэмерон Томас — экс-военный Королевских ВВС Великобритании, участвовал в планировании вывода британских войск из Афганистана. Впоследствии ушел в отставку, чтобы заняться политикой. На выборах 2024 года Томас был избран в британский парламент от "Либеральных демократов".

Напомним, 14 мая в Киевской городской государственной администрации рассказали, что обвиненный в домогательствах руководитель Молодого театра Андрей Белоус был уволен.

Также 8 мая Daily Mail сообщило, что дипфейк из России обвинил жену Эмманюэля Макрона в домогательствах.