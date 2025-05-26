Надсилав інтимні СМС: британського депутата звинувачують у домаганнях до української перекладачки, — The Times

Депутата парламенту Великої Британії Кемерона Томаса звинувачують у домаганнях до української перекладачки: після того, як той прибув до Києва з нагоди третіх роковин початку повномасштабної війни, політик взявся надсилати жінці через мессенджери повідомлення інтимного характеру, зокрема із текстом "Я тебе хочу".

Related video

Про сексуальний скандал за участі британського депутата розповіло видання The Times 25 травня.

Видання зазначило, що у лютому цього року Томас відвідав Київ з нагоди третьої річниці вторгнення Росії, а також під час робочої поїздки він доставив допомогу у Харків. Під час візиту він також спілкувався з українською перекладачкою, до якої виявив зацікавлення: власні інтереси щодо жінки Томас вирішив передати їй особисто, надсилаючи інтимні повідомлення через WhatsApp.

Першими про цю історію написали у Mail on Sunday, зазначають кореспонденти The Times.

Перекладачка, яка стала об'єктом сексуального зацікавлення британського посадовця, ще під час поїздки розповіла іншим учасникам візиту про те, що Томас надсилає їй інтимні повідомлення. Вони згодом запевнили видання у тому, що жінка відчувала дискомфорт.

У своїх повідомленнях британець писав, що "хотів би залишитися з жінкою на кілька днів".

Журналісти звернутися до Кемерона Томаса із проханнями прокоментувати висунуті звинувачення. Однак він на це не відреагував, натомість відповів речник посадовця. Той зазначив, що "такі повідомлення є особистим листуванням між двома людьми, які перебувають на зв'язку". Однак прямо звинувачень посадовець не відкинув наразі.

На інцидент відреагували інші британські посадовці. Один із депутатів-консерваторів заявив, що такі дії є "немислимими", оскільки українці виявляють "мужність і жертовність у боротьбі за державу".

"Зловживати владою як депутат, полюючи на молоду жінку, — ганебно".

Зазначимо, що 42-річний Кемерон Томас — ексвійськовий Королівських ВПС Великої Британії, брав участь у плануванні виведення британських військ з Афганістану. Згодом пішов у відставку, аби зайнятися політикою. На виборах 2024 року Томаса було обрано до британського парламенту від "Ліберальних демократів".

Нагадаємо, 14 травня у Київській міській державній адміністрації розповіли, що звинувачений у домаганнях керівник Молодого театру Андрій Білоус був звільнений.

Також 8 травня Daily Mail повідомило, що дипфейк із Росії звинуватив дружину Емманюеля Макрона у домаганнях.