Посол США заявил о завершении "саги с аннексией Канады": Трамп начал требовать 61 миллиард

Посол Соединенных Штатов Америки Пит Гукстра заявил о завершении истории с присоединением Канады и о превращении независимой страны в 51-й штат. При этом он упомянул президента США Дональда Трампа, которому этот "месседж" может сообщить лично король Великобритании Чарльз ІІІ.

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О ситуации с позицией США в отношении соседнего государства написало медиа CBS News. Между тем новое мнение Трампа о Канаде появилось в соцсети Truth Social.

Медиа написало, что взяло интервью у посла США в Канаде Пита Гукстра (Pete Hoekstra). В статье, которая появилась 22 мая, журналисты привели фрагмент разговора, который касался идеи Трампа о 51-м штате. Дипломат отреагировал на поездку короля Великобритании в Оттаву: визит должен был показать независимость Канады, а также то, что она имеет защиту и поддержку мощного партнера. Гукстра объяснил канадцам, что следует "двигаться дальше" и что не нужно посылать сообщения в Вашингтон такими сложными путями. Сложный путь, по его мнению, — это приглашение короля, чтобы "отправить сообщение Трампу". По словам чиновника, история с 51-м штатом закончена, канадцам следует прекратить о ней говорить, потому что Америка занята более важными вопросами.

"Сага с аннексией закончена. Двигайтесь дальше. Если канадцы хотят продолжать об этом говорить — это их дело. Я об этом не говорю; Дональд Трамп об этом не говорит", — привело медиа слова Гукстра.

Посол США добавил, что канадцы могут информировать США о своей позиции более простыми путями. Например, они могут позвонить в американское посольство, а он все передаст в Вашингтон. Кроме того, премьер Канады Марк Карни "может позвонить президенту в любое время".

Пит Хукстра — американский дипломат, который получил назначение в Канаду 18 февраля 2025 года. Издание The Guardian писало, что он принадлежит к соавторам ультраправой инициативы Project 2025, направленной на изменение федерального правительства и концентрацию власти в руках Белого дома.

США и Канада — посол Пит Хукстра высказался по поводу аннексии Фото: CBS News

Трамп о Канаде — детали

Тем временем Дональд Трамп вспомнил о Канаде в соцсети Truth Social. Вечером 27 мая (по времени Вашингтона) глава Белого дома написал, что Канада могла бы получить защиту под "Золотым куполом", который построит США. Если же она останется самостоятельной, то канадцам придется заплатить за защиту 61 миллиард долларов, говорится в заметке. А для 51-го штата защита будет бесплатной, уточнил президент США.

Трамп о Канаде — заявление с требованием 61 миллиарда за защиту от "Золотым куполом" Фото: Скриншот

Отметим, в январе 2025 года Дональд Трамп объявил, что было бы неплохо сделать Канаду новым штатом США. Глава Белого дома обнародовал свои планы, показав "шуточную" карту, на которой показал очертания будущей вдвое большей страны. После этого тогдашний премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что ранее в шутку предлагал американскому политику часть своей страны в обмен на какой-то штат. Впрочем, ряд заявлений канадских политиков и опрос граждан показал, что идея Трампа не имеет поддержки в соседней стране.

Напоминаем, 6 мая Фокус писал о визите нового премьера Канады в Вашингтон во время которого он поссорился с Трампом в Овальном кабинете.