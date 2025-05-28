Посол США заявив про завершення "саги з анексією Канади": Трамп почав вимагати 61 мільярд

Посол Сполучених Штатів Америки Піт Гукстра заявив про завершення історії з приєднанням Канади і про перетворення незалежної країни на 51-й штат. Водночас він згадав президента США Дональда Трампа, якому цей "меседж" може повідомити особисто король Великої Британії Чарльз ІІІ.

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Про ситуацію з позицією США щодо сусідньої держави написало медіа CBS News. Тим часом нова думка Трампа про Канаду з'явилась у соцмережі Truth Social.

Медіа написало, що взяло інтерв'ю у посла США в Канаді Піта Гукстра (Pete Hoekstra). У статті, яка з'явилась 22 травня, журналісти навели фрагмент розмови, яка стосувалась ідеї Трампа про 51-й штат. Дипломат відреагував на поїздку короля Британії в Оттаву: візит мав показати незалежність Канади, а також те, що вона має захист та підтримку потужного партнера. Гукстра пояснив канадцям, що слід "рухатись далі" і що не потрібно посилати повідомлення у Вашингтон такими складними шляхами. Складний шлях, на його думку, — це запрошення короля, щоб "надіслати повідомлення Трампу". Зі слів посадовця, історія з 51-м штатом закінчена, канадцям слід припинити про неї говорити, бо Америка зайнята важливішими питаннями.

"Сага з анексією закінчена. Рухайтеся далі. Якщо канадці хочуть продовжувати про це говорити — це їхня справа. Я про це не говорю; Дональд Трамп про це не говорить", — навело медіа слова Гукстра.

Посол США додав, що канадці можуть інформувати США про свою позицію простішими шляхами. Наприклад, вони можуть зателефонувати в американське посольство, а він все передасть у Вашингтон. Крім того, прем'єр Канади Марк Карні "може зателефонувати президенту в будь-який час".

Піт Гукстра — американський дипломат, який отримав призначення у Канаду 18 лютого 2025 року. Видання The Guardian писало, що він належить до співавторів ультраправої ініціативи Project 2025, спрямованої на зміну федерального уряду та концентрацію влади у руках Білого дому.

США та Канада – посол Піт Гукстра висловився щодо анексії Фото: CBS News

Трамп про Канаду — деталі

Тим часом Дональд Трамп згадав про Канаду у соцмережі Truth Social. Увечері 27 травня (за часом Вашингтона) глава Білого дому написав, що Канада могла б отримати захист під "Золотим куполом", який збудує США. Якщо ж вона лишиться самостійною, то канадцям доведеться заплатити за захист 61 мільярд доларів, ідеться у дописі. А для 51-го штату захист буде безплатним, уточнив президент США.

Трамп про Канаду – заява з вимогою 61 мільярду за захист під "Золотим куполом" Фото: Скриншот

Зазначимо, у січні 2025 року Дональд Трамп оголосив, що було б непогано зробити Канаду новим штатом США. Глава Білого дому оприлюднив свої плани, показавши "жартівливу" карту, на якій показав обриси майбутньої удвічі більшої країни. Після цього тодішній прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що раніше жартома пропонував американському політику частину своєї країни в обмін на якийсь штат. Втім, низка заяв канадських політиків та опитування громадян показало, що ідея Трампа не має підтримки у сусідній країні.

Нагадуємо, 6 травня Фокус писав про візит нового прем'єра Канади у Вашингтон, під час якого він посварився з Трампом в Овальному кабінеті.