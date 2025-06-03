Люди прыгали из окон: в турецком Мармарисе произошло мощное землетрясение (видео)

Погибла 14-летняя девочка, около 70 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Мармарисе в Турции. При этом эпицентр землетрясения находился в 10 км от курорта.

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Об этом пишет Hurriyet Daily News.

На турецком курорте Мармарис произошло землетрясение

Министр внутренних дел Али Йерликая сообщил, что девочка погибла в результате панической атаки, а люди пострадали, когда прыгали из окон и искали убежище. При этом о разрушениях сообщений не поступало.

Подземные толчки, эпицентр которых находился в 10,43 километрах от Мармариса на глубине 67,91 километра, вызвали панику не только в Турции, но и в соседней Греции.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, землетрясение началось в Средиземном море в 02:17 ночи.

Он был настолько мощным, что люди на греческом острове Родос проснулись от подземных толчков.

На видеозаписях видно, как люди выбегают из ресторанов и отелей на улицу.

По данным государственного информационного агентства Anatolu, в провинции Мугла расположено множество популярных морских курортов, в том числе Мармарис, Бодрум и Фетхие, которые в 2024 году приняли 3,7 миллиона иностранных туристов.

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение также ощущалось на греческих островах Додеканеса. Однако в Греции о пострадавших не сообщалось.

По данным Национального исследовательского института астрономии и геофизики, землетрясение также ощущалось в Египте.

Напомним, туристы отказываются от поездок в Японию, потому что в популярной манге предсказали разрушительное землетрясение, которое обрушится на страну именно в 2025 году.

А 12 мая небольшое землетрясение произошло в Румынии и ощущалось в Измаильском районе Одесской области.