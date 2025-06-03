Люди стрибали з вікон: у турецькому Мармарисі стався потужний землетрус (відео)

Загинула 14-річна дівчинка, близько 70 осіб постраждали внаслідок землетрусу магнітудою 5,8 у Мармарисі в Туреччині. При цьому епіцентр землетрусу був за 10 км від курорту.

Related video

Про це пише Hurriyet Daily News.

На турецькому курорті Мармарис стався землетрус

Міністр внутрішніх справ Алі Йерлікая повідомив, що дівчинка загинула внаслідок панічної атаки, а люди постраждали, коли стрибали з вікон і шукали сховище. При цьому про руйнування повідомлень не надходило.

Підземні поштовхи, епіцентр яких розташовувався за 10,43 кілометра від Мармариса на глибині 67,91 кілометра, спричинили паніку не тільки в Туреччині, а й у сусідній Греції.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, землетрус почався в Середземному морі о 02:17 ночі.

Він був настільки потужним, що люди на грецькому острові Родос прокинулися від підземних поштовхів.

На відеозаписах видно, як люди вибігають із ресторанів і готелів на вулицю.

За даними державного інформаційного агентства Anatolu, у провінції Мугла розташовано безліч популярних морських курортів, зокрема Мармарис, Бодрум і Фетхіє, які 2024 року прийняли 3,7 мільйона іноземних туристів.

У Туреччині стався землетрус

Землетрус також відчувався на грецьких островах Додеканеса. Однак у Греції про постраждалих не повідомляли.

За даними Національного дослідницького інституту астрономії та геофізики, землетрус також відчувався в Єгипті.

Нагадаємо, туристи відмовляються від поїздок до Японії, бо в популярній манзі передбачили руйнівний землетрус, який накотиться на країну саме 2025 року.

А 12 травня невеликий землетрус стався в Румунії і відчувався в Ізмаїльському районі Одеської області.