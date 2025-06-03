Люди стрибали з вікон: у турецькому Мармарисі стався потужний землетрус (відео)
Загинула 14-річна дівчинка, близько 70 осіб постраждали внаслідок землетрусу магнітудою 5,8 у Мармарисі в Туреччині. При цьому епіцентр землетрусу був за 10 км від курорту.
Про це пише Hurriyet Daily News.
Міністр внутрішніх справ Алі Йерлікая повідомив, що дівчинка загинула внаслідок панічної атаки, а люди постраждали, коли стрибали з вікон і шукали сховище. При цьому про руйнування повідомлень не надходило.
Підземні поштовхи, епіцентр яких розташовувався за 10,43 кілометра від Мармариса на глибині 67,91 кілометра, спричинили паніку не тільки в Туреччині, а й у сусідній Греції.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, землетрус почався в Середземному морі о 02:17 ночі.
Він був настільки потужним, що люди на грецькому острові Родос прокинулися від підземних поштовхів.
На відеозаписах видно, як люди вибігають із ресторанів і готелів на вулицю.
За даними державного інформаційного агентства Anatolu, у провінції Мугла розташовано безліч популярних морських курортів, зокрема Мармарис, Бодрум і Фетхіє, які 2024 року прийняли 3,7 мільйона іноземних туристів.
Землетрус також відчувався на грецьких островах Додеканеса. Однак у Греції про постраждалих не повідомляли.
За даними Національного дослідницького інституту астрономії та геофізики, землетрус також відчувався в Єгипті.
Нагадаємо, туристи відмовляються від поїздок до Японії, бо в популярній манзі передбачили руйнівний землетрус, який накотиться на країну саме 2025 року.
А 12 травня невеликий землетрус стався в Румунії і відчувався в Ізмаїльському районі Одеської області.