В Австрии для части украинцев отменили бесплатное медицинское страхование

С 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинцев под временной защитой, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.

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Об этом пишет АРА.

До 12 июля будет действовать переходный период. К тому времени украинцы еще смогут получать бесплатно медицинскую помощь, например, ходить к врачу и получать лекарства.

"Обязательное медицинское страхование для перемещенных лиц из Украины завершилось, как и было запланировано, в конце мая. Впрочем, практические последствия пока незначительны, поскольку действует шестинедельный льготный период — до 12 июля. До этого времени сохраняется право на медицинские услуги, такие как посещение врача или получение лекарств. Кроме того, украинцы, которые нуждаются в помощи или работают, и в дальнейшем остаются застрахованными", — говорится в сообщении.

Бесплатными в переходный период останутся также медицинские услуги, такие как стоматология или госпитализация, а также лекарственные рецепты.

После этого украинцам придется самостоятельно позаботиться о страховании. Его можно получить, если устроиться на официальную работу, где работодатель платит взносы, или застраховать себя самостоятельно.

Те переселенцы, которые получают социальную помощь, потому что не могут обеспечить себя самостоятельно, как и раньше, будут иметь медицинское страхование. В мае таких было почти 35 тысяч. Также застрахованными остаются те украинцы, которые уже работают в Австрии.

Помощь покрывает основные расходы, если человек не имеет достаточно собственных средств или не получает поддержки из других источников. Поэтому больше всего изменения коснутся тех украинцев, которые имеют сбережения, но не работают.

Что касается других льгот — например, пособия по уходу за ребенком или семейной поддержки — то они будут действовать до конца октября. Власти Австрии уже сообщили, что планируют изменить правила получения таких выплат, чтобы мотивировать больше украинцев устраиваться на работу.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Австрии намерено усилить контроль за выплатами для украинских беженцев.

Кроме того, из США могут депортировать до 200 000 украинских беженцев.

Германия же приняла решение приостановить дальнейший прием беженцев по программе переселения, которую организует ООН. Такие ограничения будут касаться и украинцев.