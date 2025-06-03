В Австрії для частини українців скасували безплатне медичне страхування

З 1 червня в Австрії припинили обов’язкове медичне страхування для українців під тимчасовим захистом, якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу.

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Про це пише АРА.

До 12 липня діятиме перехідний період. До того часу українці ще зможуть отримувати безплатно медичну допомогу, наприклад, ходити до лікаря та отримувати ліки.

"Обов’язкове медичне страхування для переміщених осіб з України завершилося, як і було заплановано, наприкінці травня. Утім, практичні наслідки наразі незначні, оскільки діє шеститижневий пільговий період — до 12 липня. До цього часу зберігається право на медичні послуги, такі як відвідування лікаря чи отримання ліків. Крім того, українці, які потребують допомоги або працюють, і надалі залишаються застрахованими", — йдеться у повідомленні.

Безплатними в перехідний період лишаться також медичні послуги як-от стоматологія чи госпіталізація, а також лікарські рецепти.

Після цього українцям доведеться самостійно подбати про страхування. Його можна отримати, якщо влаштуватися на офіційну роботу, де роботодавець сплачує внески, або застрахувати себе самостійно.

Ті переселенці, які отримують соціальну допомогу, бо не можуть забезпечити себе самостійно, як і раніше, матимуть медичне страхування. У травні таких було майже 35 тисяч. Також застрахованими лишаються ті українці, які вже працюють в Австрії.

Допомога покриває основні витрати, якщо людина не має достатньо власних коштів або не отримує підтримки з інших джерел. Тому найбільше зміни торкнуться тих українців, які мають заощадження, але не працюють.

Щодо інших пільг — наприклад, допомоги по догляду за дитиною чи сімейної підтримки — то вони діятимуть до кінця жовтня. Влада Австрії вже повідомила, що планує змінити правила отримання таких виплат, щоб мотивувати більше українців влаштовуватись на роботу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Австрії має намір посилити контроль за виплатами для українських біженців.

Окрім того, із США можуть депортувати до 200 000 українських біженців.

Німеччина ж ухвалила рішення призупинити подальший прийом біженців за програмою переселення, яку організовує ООН. Такі обмеження будуть стосуватися й українців.