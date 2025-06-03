Какой город назвали самым удобным для пешеходов в мире

Не каждый город в мире создан для прогулок. Но есть такие, где ходить целый день не просто возможно, но даже рекомендуется. Лучшим городом для прогулок признали Мюнхен в Германии.

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Рейтинг городов мира, где пешеходы могут передвигаться быстрее всего, опубликовал сайт Travel + Leisure.

При анализе исследователи принимали во внимание немало факторов: количество пешеходных и велосипедных дорожек, мест, свободных от автомобилей в целом, стоимость общественного транспорта и даже общее количество осадков в городе.

"Расположенный в самом сердце Баварии, Мюнхен официально является самым удобным для пешеходов городом в мире по нескольким причинам. Среди них — сотни миль велосипедных дорожек и тот факт, что 86 процентов местного населения проживает в пределах 1 километра от зоны, свободной от автомобилей", — говорится в результатах исследования.

И хотя общественный транспорт Мюнхена является третьим по стоимости, он имеет четвертый самый высокий показатель безопасности, что является ключевым во время пеших прогулок.

На втором месте, с небольшим отрывом, находится Милан, который получил высокие оценки благодаря тому, что "80 процентов населения находится в пределах одного километра от медицинских и образовательных учреждений".

Третьей благодаря своим компактным размерам стала Варшава. Общественный транспорт здесь доступен, а билет в один конец стоит примерно 1 доллар.

Замыкают первую пятерку Хельсинки и Париж, на шестом месте — Токио, Мадрид занял седьмое место, за ним следуют Осло, Копенгаген и Амстердам.

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