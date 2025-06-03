Яке місто назвали найзручнішим для пішоходів у світі

Не кожне місто в світі створене для прогулянок. Але є такі, де ходити цілий день не просто можливо, а й навіть рекомендується. Найкращим містом для прогулянок визнали Мюнхен у Німеччині.

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Рейтинг міст світу, де пішоходи можуть пересуватись найшвидше, опублікував сайт Travel + Leisure.

Під час аналізу дослідники брали до уваги чимало факторів: кількість пішохідних і велосипедних доріжок, місць, що вільні від автомобілів загалом, вартість громадського транспорту та навіть загальну кількість опадів в місті.

«Розташований у самому серці Баварії, Мюнхен офіційно є найзручнішим для пішоходів містом у світі з кількох причин. Серед них — сотні миль велосипедних доріжок та той факт, що 86 відсотків місцевого населення проживає в межах 1 кілометра від зони, що вільна від автомобілів», — зазначено в результатах дослідження.

І хоч громадський транспорт Мюнхена є третім за вартістю, він має четвертий найвищий показник безпеки, що є ключовим під час піших прогулянок.

На другому місці, з невеликим відривом, знаходиться Мілан, який отримав високі оцінки завдяки тому, що «80 відсотків населення знаходиться в межах одного кілометра від медичних та освітніх закладів».

Третьою завдяки своїм компактним розмірам стала Варшава. Громадський транспорт тут доступний, а квиток в один кінець коштує приблизно 1 долар.

Замикають першу п’ятірку Гельсінкі та Париж, на шостому місті — Токіо, Мадрид посів сьоме місце, за ним йдуть Осло, Копенгаген та Амстердам.

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