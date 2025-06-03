Сбежала от украинских реалий: блогерша Саша Бо с детьми оказалась в эпицентре землетрясения

Украинский блогер-миллионерша Саша Бо вместе с детьми пережила землетрясение магнитудой 6 баллов в Турции. Она иронично заявила, что отправилась туда, чтобы убежать от "стрессовых украинских реалий", а в результате попала в стихийное бедствие.

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Об этом блогерша Саша Бо, настоящее имя которой Александра Тарнавская, сообщила на своей странице в Instagram.

"Землетрясение произошло в 02:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала. Страшно, но контролируемо. Это продолжалось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала. Местные говорят, что привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение", — поделилась она.

Саша Бо говорит, что во время землетрясения в Турции было страшно, но контролируемо Фото: https://www.instagram.com/sashaabo

Также блогер рассказала, что, по данным местных властей, не обошлось без жертв: 14-летняя девочка умерла в больнице после панической атаки. В то же время подписчик Саши прокомментировал, что девочка скорее всего умерла от недиагностированной болезни, которую спровоцировала паническая атака.

Землетрясение в Турции: что известно

Напомним, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, землетрясение началось в Средиземном море в 02:17 ночи. Оно было настолько мощным, что люди на греческом острове Родос проснулись от подземных толчков. На видеозаписях видно, как люди выбегают из ресторанов и отелей на улицу. Около 70 человек пострадали в результате землетрясения в Турции. Землетрясение также ощущалось в Египте и на греческих островах Додеканеса. В Греции о пострадавших не сообщали.

Фокус также писал, что туристы отказываются от поездок в Японию, потому что в популярной манге предсказали разрушительное землетрясение, которое накатится на страну именно в 2025 году.