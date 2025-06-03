Втекла від українських реалій: блогерка Саша Бо з дітьми опинилася в епіцентрі землетрусу

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом із дітьми пережила землетрус магнітудою 6 балів у Туреччині. Вона іронічно заявила, що вирушила туди, щоб втекти від "стресових українських реалій", а в результаті потрапила в стихійне лихо.

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Про це блогерка Саша Бо, справжнє ім’я якої Олександра Тарнавська, повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Землетрус стався о 02:17 ночі, вода в басейнах піднялася хвилями, будівлю трясло, ліжко тремтіло. Страшно, але контрольовано. Це тривало до 10 секунд. Я здивована, що не панікувала. Місцеві кажуть, що звикли до легких поштовхів, але це був серйозний землетрус", — поділилася вона.

Саша Бо каже, що під час землетрусу у Туреччині було страшно, але контрольовано Фото: https://www.instagram.com/sashaabo

Також блогерка розповіла, що, за даними місцевої влади, не обійшлося без жертв: 14-річна дівчинка померла в лікарні після панічної атаки. Водночас підписник Саші прокоментував, що дівчинка скоріше за все померла від недіагностованої хвороби, яку спровокувала панічна атака.

Землетрус в Туреччині: що відомо

Нагадаємо, за даними Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, землетрус почався в Середземному морі о 02:17 ночі. Він був настільки потужним, що люди на грецькому острові Родос прокинулися від підземних поштовхів. На відеозаписах видно, як люди вибігають із ресторанів і готелів на вулицю. Близько 70 осіб постраждали внаслідок землетрусу в Туреччині. Землетрус також відчувався в Єгипті та на грецьких островах Додеканеса. У Греції про постраждалих не повідомляли.

Фокус також писав, що туристи відмовляються від поїздок до Японії, бо в популярній манзі передбачили руйнівний землетрус, який накотиться на країну саме 2025 року.