Девять женщин обвинили Джареда Лето в непристойном поведении: подробности

Сразу девять женщин обвинили 53-летнего актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в непристойном поведении. На протяжении многих лет он вел себя неподобающим образом, включая флирт с подростками.

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Об этом пишет издание Air Mail.

Одна из женщин рассказала, что в 2006 году, когда ей было 16 лет, Лето, сидевший в кафе с актрисой Эшли Олсен, которой тогда было 19 лет, схватил ее за руку.

"Я посмотрела вниз, и это был Джаред Лето", — рассказала женщина, добавив, что он взял ее номер телефона. Спустя несколько дней Лето позвонил ей домой, и странным голосом, возможно, под воздействием наркотических средств, пригласил ее на вечеринку к себе домой.

Тогда она отказалась, отметив изданию, что не имела даже водительских прав. Тем не менее, сказала она, Лето продолжал звонить ей поздно ночью. При этом разговоры были на пикантные темы.

Другая женщина, модель Лора Ла Рю, рассказала изданию о похожем опыте, заявив, что когда ей было 16 лет в 2008 году, она была на мероприятии в частной резиденции в Беверли-Хиллз, где Лето, которому на тот момент было 36 лет, "пристально за ней наблюдал".

Они начали переписку по электронной почте, которая в конечном итоге привела к тому, что девушка посетила дом Лето в апреле 2009 года.

"Я помню, как он дразнил меня все время, пока я была там", — сказала Ла Рю, добавив, что Лето флиртовал с ней, близко наклоняясь, а затем отстраняясь.

Лора Ла Рю Фото: instagram.com/rideordyeojai

Еще одна женщина, которая говорила с изданием, сказала, что они с Лето начали переписываться, когда она была еще несовершеннолетней. По ее словам, Лето задавал ей неуместные вопросы об ее интимной жизни.

В свою очередь представитель Лето заявил, что г-жа Ла Рю подавала заявку на работу в качестве личного помощника г-на Лето, что, по его мнени., подчеркивает отсутствие чего-либо неподобающего в их взаимодействии. Однако Ла Рю отрицает, что когда-либо подавала заявку на должность личного помощника Лето. Также уполномоченный звезды опроверг обвинения различных женщин, отметив, что подобные заявления являются "явно ложными".

Остальные пострадавшие решили не раскрывать детали своих историй. Сам Лето пока не комментировал обвинения.

Напомним, во время концерта в столице Сербии Белграде Джаред Лето признался, что мечтает о туре по нескольким городам России и выступлении в Киеве после окончания войны.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что желание фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить на территории России является оскорблением для тех, кто отдает собственную жизнь, защищая свободу.

Украинцы также подвергли намерения музыканта острой критике, из-за чего ему пришлось закрыть комментарии в соцсети.