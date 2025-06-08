Дев'ять жінок звинуватили Джареда Лето в непристойній поведінці: подробиці

Одразу дев'ять жінок звинуватили 53-річного актора і фронтмена гурту 30 Seconds to Mars Джареда Лето в непристойній поведінці. Протягом багатьох років він поводився неналежним чином, включно з фліртом із підлітками.

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Про це пише видання Air Mail.

Одна з жінок розповіла, що 2006 року, коли їй було 16 років, Лето, який сидів у кафе з актрисою Ешлі Олсен, якій тоді було 19 років, схопив її за руку.

"Я подивилася вниз, і це був Джаред Лето", — розповіла жінка, додавши, що він узяв її номер телефону. Через кілька днів Лето подзвонив їй додому, і дивним голосом, можливо, під впливом наркотичних засобів, запросив її на вечірку до себе додому.

Тоді вона відмовилася, зазначивши виданню, що не мала навіть водійських прав. Проте, сказала вона, Лето продовжував телефонувати їй пізно вночі. При цьому розмови були на пікантні теми.

Інша жінка, модель Лора Ла Рю, розповіла виданню про схожий досвід, заявивши, що коли їй було 16 років у 2008 році, вона була на заході в приватній резиденції в Беверлі-Гіллз, де Лето, якому на той момент було 36 років, "пильно за нею спостерігав".

Вони почали листування електронною поштою, яке зрештою призвело до того, що дівчина відвідала будинок Літо у квітні 2009 року.

"Я пам'ятаю, як він дражнив мене весь час, поки я була там", — сказала Ла Рю, додавши, що Лето фліртував з нею, близько нахиляючись, а потім відсторонюючись.

Лора Ла Рю Фото: instagram.com/rideordyeojai

Ще одна жінка, яка говорила з виданням, сказала, що вони з Лето почали листуватися, коли вона була ще неповнолітньою. За її словами, Лето ставив їй недоречні запитання про її інтимне життя.

Зі свого боку представник Лето заявив, що пані Ла Рю подавала заявку на роботу як особистий помічник пана Лето, що, на його думку, підкреслює відсутність чогось неналежного в їхній взаємодії. Однак Ла Рю заперечує, що коли-небудь подавала заявку на посаду особистого помічника Лето. Також уповноважений зірки спростував звинувачення різних жінок, зазначивши, що подібні заяви є "явно неправдивими".

Решта постраждалих вирішили не розкривати деталі своїх історій. Сам Лето поки що не коментував звинувачень.

Нагадаємо, під час концерту в столиці Сербії Белграді Джаред Лето зізнався, що мріє про тур кількома містами Росії та виступ у Києві після закінчення війни.

Міністерство закордонних справ України зазначило, що бажання фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступити на території Росії є образою для тих, хто віддає власне життя, захищаючи свободу.

Українці також піддали наміри музиканта гострій критиці, через що йому довелося закрити коментарі в соцмережі.