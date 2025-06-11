9 тысяч мигрантов в тюрьму Гуантанамо: Белый дом опроверг резонансное заявление СМИ о нелегалах

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла заявления медиа о планах президента Дональда Трампа отправить в Гуантанамо 9 тысяч мигрантов. При этом чиновница не объяснила, как это согласуется с планами Трампа о тюрьме на 30 тысяч человек на Кубе и о мигрантах, которых туда уже отправили.

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Ответ представительницы администрации Трампа относительно мигрантов и Гуантанамо появился на странице в соцсети X (Twitter).

Левитт опубликовала реакцию Белого дома в 14:19 11 июня, через несколько часов после публикации The Washington Post о центре содержания мигрантов, который может открыться на территории военно-морской базы США на Кубе. Пресс-секретарь опровергла информацию, которую журналисты получили от неназванных источников в Белом доме.

"Эта история — фейковые новости. Ничего не происходит", — написала она.

Трамп и мигранты — заявление Белого дома относительно Гуантанамо Фото: Скриншот

Реакции других представителей администрации, кроме Левитт, пока не удалось отыскать.

Тюрьма Гуантанамо — лагерь Guantanamo Bay detention camp, в котором с 2002 года удерживали людей, подозреваемых в терроризме и других преступлениях против США. В тюрьме находилось максимум 800 человек и условия пребывания вызывали обеспокоенность у общественности, летом 2023 года писало "Радіо Свобода" со ссылкой на отчет ООН. Лагерь расположен на территории военно-морской базы США (Guantanamo Bay Naval Base) на юге Кубы. Площадь военной базы — около 117 кв. км.

Трамп и мигранты — где расположена тюрьма Гуантанамо Фото: Google Maps

Трамп и мигранты — детали

Отметим, днем 11 июня Фокус писал о материале WP о решении Трампа относительно мигрантов на Гуантанамо. Медиа получило информацию от анонимных источников в Белом доме. Источники рассказали, что администрация планирует отправить в тюрьму на Кубу 9 тыс. мигрантов. Среди них — граждане европейских стран, в том числе — украинцы, говорится в статье. Журналисты напомнили о словах Трампа, которые прозвучали в январе: президент США заявил, что на Гуантанамо отправят 30 тыс. мигрантов. По мнению главы Белого дома, территория военной базы достаточно велика, чтобы превратить ее в центр содержания граждан, которых возвращают на родину.

Между тем в феврале 2025 года на Гуантанамо действительно прибыли первые мигранты, которых США готовились депортировать. Медиа Daily Mail написало, что Иммиграционная и таможенная полиция в течение нескольких недель задержала 6 тыс. человек и они, среди прочего, отправлялись в тюрьму на Кубу. Речь идет о членах наркокартеля Tren de Aragua (TDA): девять членов банды арестовали и везли в Венесуэлу.

Напоминаем, в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за решения Трампа в отношении нелегальных мигрантов, которых задерживала полиция. Фокус собрал информацию о мигрантском кризисе в США: детали событий в Калифорнии и реакцию экспертов.