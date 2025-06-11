9 тисяч мігрантів у тюрму Гуантанамо: Білий дім спростував резонансну заяву ЗМІ про нелегалів

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала заяви медіа про плани президента Дональда Трампа відправити в Гуантанамо 9 тисяч мігрантів. Водночас посадовиця не пояснила, як це узгоджується з планами Трампа про в'язницю на 30 тисяч осіб на Кубі та про мігрантів, яких туди вже відправили.

Related video

Відповідь представниці адміністрації Трампа щодо мігрантів та Гуантанамо з'явилась на сторінці у соцмережі X (Twitter).

Левітт опублікувала реакцію Білого дому о 14:19 11 червня, через кілька годин після публікації The Washington Post про центр утримання мігрантів, який може відкритись на території військово-морської бази США на Кубі. Речниця спростувала інформацію, яку журналісти отримали від неназваних джерел у Білому домі.

"Ця історія — фейкові новини. Нічого не відбувається", — написала вона.

Трамп та мігранти — заява Білого дому щодо Гуантанамо Фото: Скриншот

Реакції інших представників адміністрації, окрім Левітт, поки що не вдалось відшукати.

В'язниця Гуантанамо — табір Guantanamo Bay detention camp, у якому з 2002 року утримували людей, підозрюваних у тероризмі та інших злочинах проти США. У в'язниці перебувало максимум 800 осіб і умови перебування викликали стурбованість у громадськості, влітку 2023 року писало "Радіо Свобода" з посиланням на звіт ООН. Табір розташований на території військово-морської бази США (Guantanamo Bay Naval Base) на півдні Куби. Площа військової бази — приблизно 117 кв. км.

Трамп та мігранти — де розташована в'язниця Гуантанамо Фото: Google Maps

Трамп та мігранти — деталі

Зазначимо, вдень 11 червня Фокус писав про матеріал WP про рішення Трампа щодо мігрантів на Гуантанамо. Медіа отримало інформацію від анонімних джерел у Білому домі. Джерела розповіли, що адміністрація планує відправити у в'язницю на Кубу 9 тис. мігрантів. Серед них — громадяни європейських країн, зокрема українці, ідеться у статті. Журналісти нагадали про слова Трампа, які пролунали у січні: президент США заявив, що на Гуантанамо відправлять 30 тис. мігрантів. На думку глави Білого дому, територія військової бази досить велика, щоб перетворити її на центр утримання громадян, яких вертають на батьківщину.

Тим часом у лютому 2025 року на Гуантанамо дійсно прибули перші мігранти, яких США готувались депортувати. Медіа Daily Mail написало, що Імміграційна та митна поліція протягом кількох тижнів затримала 6 тис. людей і вони, зокрема, відправлялись у в'язницю на Кубу. Ідеться про членів наркокартелю Tren de Aragua (TDA): дев'ятьох членів банди арештували та везли у Венесуелу.

Нагадуємо, у Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рішення Трампа щодо нелегальних мігрантів, яких затримувала поліція. Фокус зібрав інформацію про мігрантську кризу в США: деталі подій у Каліфорнії та реакцію експертів.