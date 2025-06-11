В Африке неожиданно выпал снег: в целой стране начался хаос (фото, видео)
Сильный холодный фронт, охвативший ЮАР с выходных, принес мощный снегопад, который привел к перекрытию дорог, отключениям электроэнергии и смертельным ДТП.
Об этом пишет Reuters.
В конце прошлой недели Южноафриканская метеорологическая служба предупредила граждан о том, что на этой неделе по всей стране ожидается резкое понижение температуры, сопровождающееся проливными дождями, разрушительными ветрами и снегом в восточных районах.
Больше всего от ледяных условий пострадала Восточно-Капская провинция — родина Нельсона Манделы, а также провинция Квазулу-Натал.
Из-за плохой погоды пришлось закрыть некоторые основные дороги в двух провинциях, чтобы избежать дальнейших жертв.
"Это разрушительное напоминание о силе природы. Мы призываем всех проявлять особую осторожность в районах, подверженных наводнениям", — заявил премьер-министр Восточной Капской провинции Оскар Мабуяне.
Пять человек погибли, когда микроавтобус-такси перевернулся недалеко от прибрежного города Ист-Лондон. А в провинции Восточный Кейп в ЮАР школьный автобус унесло наводнением. Было найдено восемь тел, включая водителя автобуса. Трех школьников удалось спасти: они цеплялисьб за ветки деревьев.
Энергетическая компания Eskom сообщила в сообщении на X, что "сталкивается с большим количеством звонков от клиентов по всей стране из-за масштабных отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями".
Метеорологическая служба прогнозирует, что холодный фронт сохранится до середины недели. Но может спровоцировать сильный шторм в прибрежных зонах и снежные ураганы.
В ЮАР с июня по август, регулярно идет снег, а температура опускается ниже нуля. Также регулярно происходят наводнения, и ученые утверждают, что изменение климата приводит к все более обильным осадкам в регионе.
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