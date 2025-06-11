В Африке неожиданно выпал снег: в целой стране начался хаос (фото, видео)

Сильный холодный фронт, охвативший ЮАР с выходных, принес мощный снегопад, который привел к перекрытию дорог, отключениям электроэнергии и смертельным ДТП.

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Об этом пишет Reuters.

В ЮАР выпал снег

В конце прошлой недели Южноафриканская метеорологическая служба предупредила граждан о том, что на этой неделе по всей стране ожидается резкое понижение температуры, сопровождающееся проливными дождями, разрушительными ветрами и снегом в восточных районах.

Больше всего от ледяных условий пострадала Восточно-Капская провинция — родина Нельсона Манделы, а также провинция Квазулу-Натал.

Из-за плохой погоды пришлось закрыть некоторые основные дороги в двух провинциях, чтобы избежать дальнейших жертв.

"Это разрушительное напоминание о силе природы. Мы призываем всех проявлять особую осторожность в районах, подверженных наводнениям", — заявил премьер-министр Восточной Капской провинции Оскар Мабуяне.

Пять человек погибли, когда микроавтобус-такси перевернулся недалеко от прибрежного города Ист-Лондон. А в провинции Восточный Кейп в ЮАР школьный автобус унесло наводнением. Было найдено восемь тел, включая водителя автобуса. Трех школьников удалось спасти: они цеплялисьб за ветки деревьев.

ЮАР парализовало сильным снегопадом

Энергетическая компания Eskom сообщила в сообщении на X, что "сталкивается с большим количеством звонков от клиентов по всей стране из-за масштабных отключений электроэнергии, вызванных неблагоприятными погодными условиями".

Метеорологическая служба прогнозирует, что холодный фронт сохранится до середины недели. Но может спровоцировать сильный шторм в прибрежных зонах и снежные ураганы.

Жители ЮАР позируют на фоне сугробов

В ЮАР с июня по август, регулярно идет снег, а температура опускается ниже нуля. Также регулярно происходят наводнения, и ученые утверждают, что изменение климата приводит к все более обильным осадкам в регионе.

Напомним, ранее экологи предупреждали, что в Украине будет больше торнадо из-за изменений климата.

А в небе над Канзасом, США, видели странное черное кольцо, похоже, состоящее из дыма. Это сразу же породило теории о том, что над Средним Западом открылся портал в ад.