В Африці несподівано випав сніг: у цілій країні почався хаос (фото, відео)

Сильний холодний фронт, що охопив ПАР з вихідних, приніс потужний снігопад, який призвів до перекриття доріг, вимкнення електроенергії та смертельних ДТП.

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Про це пише Reuters.

У ПАР випав сніг

Наприкінці минулого тижня Південноафриканська метеорологічна служба попередила громадян про те, що цього тижня в усій країні очікують різкого зниження температури, яке супроводжується проливними дощами, руйнівними вітрами і снігом у східних районах.

Найбільше від крижаних умов постраждала Східно-Капська провінція — батьківщина Нельсона Мандели, а також провінція Квазулу-Натал.

Через погану погоду довелося закрити деякі основні дороги у двох провінціях, щоб уникнути подальших жертв.

"Це руйнівне нагадування про силу природи. Ми закликаємо всіх проявляти особливу обережність у районах, схильних до повеней", — заявив прем'єр-міністр Східної Капської провінції Оскар Мабуяне.

П'ятеро людей загинули, коли мікроавтобус-таксі перекинувся недалеко від прибережного міста Іст-Лондон. А в провінції Східний Кейп у ПАР шкільний автобус віднесло повінню. Було знайдено вісім тіл, включно з водієм автобуса. Трьох школярів вдалося врятувати: вони чіплялися за гілки дерев.

ПАР паралізувало сильним снігопадом

Енергетична компанія Eskom повідомила в повідомленні на X, що "стикається з великою кількістю дзвінків від клієнтів по всій країні через масштабні відключення електроенергії, спричинені несприятливими погодними умовами".

Метеорологічна служба прогнозує, що холодний фронт збережеться до середини тижня. Але може спровокувати сильний шторм у прибережних зонах і снігові урагани.

Жителі ПАР позують на тлі заметів

У ПАР з червня по серпень регулярно йде сніг, а температура опускається нижче нуля. Також регулярно відбуваються повені, і вчені стверджують, що зміна клімату призводить до все більш рясних опадів у регіоні.

Нагадаємо, раніше екологи попереджали, що в Україні буде більше торнадо через зміни клімату.

А в небі над Канзасом, США, бачили дивне чорне кільце, схоже, що складається з диму. Це відразу ж породило теорії про те, що над Середнім Заходом відкрився портал у пекло.