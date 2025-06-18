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Мир

Двух генералов Ким Чен Ына срочно удалили с официальных фото после неудачи с эсминцем (фото)

ким чен ын, ким чжу э, эсминец
Фото: KCNA | Ким Чен Ын и Ким Чжу Э вместе присутствовали на спуске эсминца на воду

Командующий ВМС адмирал Ким Мен Сил и начальник верфи Хон Гиль Хо были стерты с фотографий, на которых они были запечатлены вместе со своим лидером в марте. И журналисты предполагают, что их казнили.

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На оригинальных снимках адмирал Ким и руководитель верфи стояли рядом с северокорейским лидером, осматривающим корабль. Но там их больше нет, пишет Daily Mail.

Репортер отмечает, что это "в духе Сталина", который тщательно вымарывал с официальных фото своих друзей, впавших в немилость.

генералы кима, ким чен ын, кндр Fullscreen
генералы кима, ким чен ын, кндр Fullscreen
Адмирала и начальника верфи удалили с фото

Основатель NK Leadership Watch Майкл Мэдден заявил, что удаление северокорейского чиновника с изображения в государственных СМИ является "веским признаком того, что данное лицо было казнено".

Предполагается, что адмирал Ким и Хон Гиль Хо были среди четырех чиновников, арестованных на северной верфи Чхонджина после того, как 21 мая во время спуска на воду затонул эсминец Ким Чен Ына с управляемыми ракетами.

Эсминец затонул сразу после спуска Fullscreen
Эсминец затонул сразу после спуска
Фото: скриншот

Северокорейский лидер был в ярости после провального запуска в прошлом месяце и обвинил ответственных за него в "нанесении серьезного ущерба достоинству и гордости страны".

Государственные СМИ сообщили, что корабль водоизмещением 5000 тонн, который должен был вступить в строй в следующем году, предназначен для перевозки систем вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты.

Ким Чен назвал инцидент "преступным деянием, вызванным абсолютной беспечностью", которое "нельзя терпеть".

Он приказал восстановить эсминец к июню, но адмирал Ким и Хон Гиль Хо заметно отсутствовали на церемонии повторного спуска на воду.

ким чен ын, ким чжу э, эсминец Fullscreen
Фото: KCNA
ким чен ын, ким чжу э, эсминец Fullscreen
Фото: KCNA
ким чен ын, ким чжу э, эсминец Fullscreen
Фото: KCNA
ким чен ын, ким чжу э, эсминец
ким чен ын, ким чжу э, эсминец
ким чен ын, ким чжу э, эсминец

Ким, который представил наращивание вооружений как ответ на предполагаемую опасность, исходящую от США и их союзников в Азии, заявил, что эсминец будет передан ВМС в начале следующего года, прежде чем он приступит к активной службе.

Секретарь правящей Трудовой партии Чо Чун Рен заявил, что корабль был оснащен "самым мощным оружием" и был построен "за 400 с лишним дней".

Ким также раскритиковал попытки США и Южной Кореи расширить совместные военные учения и обновить стратегии ядерного сдерживания, которые он назвал подготовкой к войне.

Он пообещал "решительно отреагировать на этот геополитический кризис и текущие события", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, на повторный спуск эсминца Ким Чен Ын явился вместе со своей дочерью Ким Чжу Э, которую считают его преемницей.

А после первого неудачного спуска северокорейский эсминец прикрыли синим брезентом, чтобы скрыть размах катастрофы.