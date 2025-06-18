Двух генералов Ким Чен Ына срочно удалили с официальных фото после неудачи с эсминцем (фото)

Командующий ВМС адмирал Ким Мен Сил и начальник верфи Хон Гиль Хо были стерты с фотографий, на которых они были запечатлены вместе со своим лидером в марте. И журналисты предполагают, что их казнили.

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На оригинальных снимках адмирал Ким и руководитель верфи стояли рядом с северокорейским лидером, осматривающим корабль. Но там их больше нет, пишет Daily Mail.

Репортер отмечает, что это "в духе Сталина", который тщательно вымарывал с официальных фото своих друзей, впавших в немилость.

Адмирала и начальника верфи удалили с фото

Основатель NK Leadership Watch Майкл Мэдден заявил, что удаление северокорейского чиновника с изображения в государственных СМИ является "веским признаком того, что данное лицо было казнено".

Предполагается, что адмирал Ким и Хон Гиль Хо были среди четырех чиновников, арестованных на северной верфи Чхонджина после того, как 21 мая во время спуска на воду затонул эсминец Ким Чен Ына с управляемыми ракетами.

Эсминец затонул сразу после спуска Фото: скриншот

Северокорейский лидер был в ярости после провального запуска в прошлом месяце и обвинил ответственных за него в "нанесении серьезного ущерба достоинству и гордости страны".

Государственные СМИ сообщили, что корабль водоизмещением 5000 тонн, который должен был вступить в строй в следующем году, предназначен для перевозки систем вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты.

Ким Чен назвал инцидент "преступным деянием, вызванным абсолютной беспечностью", которое "нельзя терпеть".

Он приказал восстановить эсминец к июню, но адмирал Ким и Хон Гиль Хо заметно отсутствовали на церемонии повторного спуска на воду.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Ким, который представил наращивание вооружений как ответ на предполагаемую опасность, исходящую от США и их союзников в Азии, заявил, что эсминец будет передан ВМС в начале следующего года, прежде чем он приступит к активной службе.

Секретарь правящей Трудовой партии Чо Чун Рен заявил, что корабль был оснащен "самым мощным оружием" и был построен "за 400 с лишним дней".

Ким также раскритиковал попытки США и Южной Кореи расширить совместные военные учения и обновить стратегии ядерного сдерживания, которые он назвал подготовкой к войне.

Он пообещал "решительно отреагировать на этот геополитический кризис и текущие события", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, на повторный спуск эсминца Ким Чен Ын явился вместе со своей дочерью Ким Чжу Э, которую считают его преемницей.

А после первого неудачного спуска северокорейский эсминец прикрыли синим брезентом, чтобы скрыть размах катастрофы.