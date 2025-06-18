Двох генералів Кім Чен Ина терміново видалили з офіційних фото після невдачі з есмінцем (фото)
Командувач ВМС адмірал Кім Мен Сіл і начальник верфі Хон Гіль Хо були стерті з фотографій, на яких вони були зафіксовані разом зі своїм лідером у березні. І журналісти припускають, що їх стратили.
На оригінальних знімках адмірал Кім і керівник верфі стояли поруч із північнокорейським лідером, який оглядає корабель. Але там їх більше немає, пише Daily Mail.
Репортер зазначає, що це "в дусі Сталіна", який ретельно вималював з офіційних фото своїх друзів, які впали в немилість.
Засновник NK Leadership Watch Майкл Медден заявив, що видалення північнокорейського чиновника із зображення в державних ЗМІ є "вагомою ознакою того, що цю особу було страчено".
Передбачається, що адмірал Кім і Хон Гіль Хо були серед чотирьох чиновників, заарештованих на північній верфі Чхонджина після того, як 21 травня під час спуску на воду затонув есмінець Кім Чен Ина з керованими ракетами.
Північнокорейський лідер був розлючений після провального запуску минулого місяця і звинуватив відповідальних за нього в "заподіянні серйозної шкоди гідності та гордості країни".
Державні ЗМІ повідомили, що корабель водотоннажністю 5000 тонн, який мав стати до ладу наступного року, призначений для перевезення систем озброєння, включно з балістичними і крилатими ракетами.
Кім Чен назвав інцидент "злочинним діянням, викликаним абсолютною безпечністю", яке "не можна терпіти".
Він наказав відновити есмінець до червня, але адмірал Кім і Хон Гіль Хо помітно були відсутні на церемонії повторного спуску на воду.
Кім, який представив нарощування озброєнь як відповідь на передбачувану небезпеку, що походить від США та їхніх союзників в Азії, заявив, що есмінець передадуть ВМС на початку наступного року, перш ніж він розпочне активну службу.
Секретар правлячої Трудової партії Чо Чун Рен заявив, що корабель був оснащений "найпотужнішою зброєю" і був побудований "за 400 з гаком днів".
Кім також розкритикував спроби США і Південної Кореї розширити спільні військові навчання і оновити стратегії ядерного стримування, які він назвав підготовкою до війни.
Він пообіцяв "рішуче відреагувати на цю геополітичну кризу і поточні події", повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.
Нагадаємо, на повторний спуск есмінця Кім Чен Ин з'явився разом зі своєю дочкою Кім Чжу Е, яку вважають його наступницею.
А після першого невдалого спуску північнокорейський есмінець прикрили синім брезентом, щоб приховати розмах катастрофи.