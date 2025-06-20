"Случайно выстрелил сам в себя": в РФ нашли мертвым вице-губернатора Ленинградской области

Игорь Петров пополнил список загадочных смертей среди топ-чиновников РФ. Вице-губернатора нашли мертвым в его загородном доме.

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На теле 65-летнего вице-губернатора Ленинградской области РФ полицейские обнаружили огнестрельное ранение. Следов взлома в жилище Петрова не выявлено, а смертельное ранение он мог получить "случайно" — во время чистки оружия, сообщает росСМИ 78.ru.

Тело Игоря Петрова нашли в его загородном доме в в деревне Юкки Всеволожского района региона. Факт смерти чиновника официально подтвердили власти региона, уклончиво заявив, что он "скоропостижно скончался". Примечательно, но загородный дом с бассейном по документам принадлежит матери-пенсионерке Петрова.

Игорь Петров загадочным образом застрелился Фото: Соцсети

Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. В 1993 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности "Автоматика и телемеханика". Был гендиректором ЗАО "Радиотелекоммуникационная компания".

С 2005 года ушел в политику, был главой муниципального образования, председателем Юкковского сельского поселения, а с 2017 года вице-губернатором Ленобласти и представителем губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области. В его обязанностях было взаимодействие с депутатским корпусом и наблюдение за голосованием по проектам главы региона в областном парламенте.

Напомним, в РФ достаточно часто погибают топ-чиновники госструктур, Министерства обороны РФ и госудаственных компаний. Так, в начале 2025 года во время хокейного матча умер один из руководителей администрации Архангельской области.

А 4 февраля 2025 года сразу два топ-чиновника выпали из окон. Причем один из них якобы совершил самоубийство, а второй выжил, но сообщил, что "ничего не помнит".

Фокус писал о том, что после начала полномасштабной войны в Украине неожиданно начали умирать бывшие и действующие топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний в РФ. Причем падение из окна стало довольно частой причиной смертей. Так, в 2022 году 68-летний Равиль Маганов, глава совета директоров "Лукойла" вдруг выпал из окна 6-го этажа Центральной клинической больницы в Москве.