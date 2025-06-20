"Випадково вистрілив сам у себе": у РФ знайшли мертвим віце-губернатора Ленінградської області

Ігор Петров поповнив список загадкових смертей серед топ-чиновників РФ. Віце-губернатора знайшли мертвим у його заміському будинку.

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На тілі 65-річного віце-губернатора Ленінградської області РФ поліцейські виявили вогнепальне поранення. Слідів злому в оселі Петрова не виявлено, а смертельне поранення він міг отримати "випадково" — під час чищення зброї, повідомляє росЗМІ 78.ru.

Тіло Ігоря Петрова знайшли в його заміському будинку в селі Юкки Всеволожського району регіону. Факт смерті чиновника офіційно підтвердила влада регіону, ухильно заявивши, що він "раптово помер". Примітно, але заміський будинок із басейном за документами належить матері-пенсіонерці Петрова.

Ігор Петров загадковим чином застрелився Фото: Соцсети

Ігор Петров народився 9 грудня 1959 року в місті Сланці. У 1993 році закінчив Новосибірський державний технічний університет за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка". Був гендиректором ЗАТ "Радіотелекомунікаційна компанія".

З 2005 року пішов у політику, був головою муніципального утворення, головою Юкківського сільського поселення, а з 2017 року віце-губернатором Ленобласті та представником губернатора в Законодавчих зборах Ленінградської області. У його обов'язках була взаємодія з депутатським корпусом і спостереження за голосуванням за проектами глави регіону в обласному парламенті.

Нагадаємо, у РФ досить часто гинуть топчиновники держструктур, Міністерства оборони РФ і державних компаній. Так, на початку 2025 року під час хокейного матчу помер один із керівників адміністрації Архангельської області.

А 4 лютого 2025 року одразу двоє топчиновників випали з вікон. Причому один із них нібито вчинив самогубство, а другий вижив, але повідомив, що "нічого не пам'ятає".

Фокус писав про те, що після початку повномасштабної війни в Україні несподівано почали вмирати колишні та чинні топ-менеджери великих нафтогазових компаній у РФ. Причому падіння з вікна стало досить частою причиною смертей. Так, 2022 року 68-річний Равіль Маганов, голова ради директорів "Лукойлу", раптом випав із вікна 6-го поверху Центральної клінічної лікарні в Москві.