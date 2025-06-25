Одна из стран ЕС будет принимать беженцев из Украины по-новому: что важно знать

Швейцария планирует пересмотреть правила предоставления украинцам статуса защиты S, ориентируясь на модель, принятую в Норвегии.

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В рамках предложенных изменений право на получение этого статуса смогут получить только те граждане Украины, которые приехали с территорий, частично или полностью находящихся под оккупацией России, или в регионах, где продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщило издание SRF.

Федеральный совет Швейцарии работает над соответствующим решением для выполнения поручения парламента. Как сообщил Государственный секретариат по миграции (SEM), Швейцария берет за основу норвежскую модель, согласно которой территории Украины разделяются на "безопасные" и "опасные". В частности, к безопасным регионам отнесены центральные и западные области, тогда как восточные и южные признаны опасными.

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШОП) поддерживает введение ограничений. Представитель партии Паскаль Шмид назвал такой подход обоснованным, однако раскритиковал правительство за медлительность в принятии решений. В то же время Швейцарский совет по делам беженцев выступает против предлагаемых изменений, ссылаясь на нестабильную ситуацию с безопасностью в Украине, а также на риск дискриминации между новыми беженцами и теми, кто уже находится в стране.

Ограничения не затронут тех, кто уже получил статус защиты. Однако, по данным Государственного секретариата по миграции (SEM), около трети украинских беженцев в Швейцарии прибыли из регионов, которые в будущем могут быть признаны безопасными. Вопрос о дальнейшей судьбе этих граждан пока остается открытым. В случае отказа в предоставлении статуса защиты S, они смогут подать обычное прошение о предоставлении убежища. Если и оно будет отклонено, решение о возможной депортации будет приниматься в судебном порядке. При этом в отдельных случаях может быть выдано временное разрешение на пребывание в стране.

Отметим, Фокус описал о презентации отчета ООН о влиянии украинских беженцев на экономику Польши, который состоялся 10 июня. Представитель УВКБ ООН Рафал Костжинский во время пресс-конференции заявил, что поляки "устали" от помощи Украине, поэтому аналитики решили "развеять некоторые мифы". Среди прочего, он пояснил, что появление украинцев изменило польскую экономику. По словам представителя ООН, экономика стала более "специализированной и продуктивной", при этом поляки не потеряли работу, а общая занятость даже выросла.

Напоминаем, в марте медиа The Economist проанализировало, как повлияет возможное перемирие на украинских беженцев. Между тем в июне на выборах в Польше победил кандидат, выступающий против членства Украины в ЕС.