Одна з країн ЄС прийматиме біженців з України по-новому: що важливо знати

Швейцарія планує переглянути правила надання українцям статусу захисту S, орієнтуючись на модель, прийняту в Норвегії.

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У межах запропонованих змін право на отримання цього статусу зможуть отримати тільки ті громадяни України, які приїхали з територій, що частково або повністю перебувають під окупацією Росії, або в регіонах, де тривають активні бойові дії. Про це повідомило видання SRF.

Федеральна рада Швейцарії працює над відповідним рішенням для виконання доручення парламенту. Як повідомив Державний секретаріат з міграції (SEM), Швейцарія бере за основу норвезьку модель, згідно з якою території України поділяються на "безпечні" та "небезпечні". Зокрема, до безпечних регіонів віднесено центральні та західні області, тоді як східні та південні визнано небезпечними.

Правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШОП) підтримує введення обмежень. Представник партії Паскаль Шмід назвав такий підхід обґрунтованим, однак розкритикував уряд за повільність в ухваленні рішень. Водночас Швейцарська рада у справах біженців виступає проти пропонованих змін, посилаючись на нестабільну безпекову ситуацію в Україні, а також на ризик дискримінації між новими біженцями і тими, хто вже перебуває в країні.

Обмеження не торкнуться тих, хто вже отримав статус захисту. Однак, за даними Державного секретаріату з міграції (SEM), близько третини українських біженців у Швейцарії прибули з регіонів, які в майбутньому можуть бути визнані безпечними. Питання про подальшу долю цих громадян поки що залишається відкритим. У разі відмови в наданні статусу захисту S, вони зможуть подати звичайне прохання про надання притулку. Якщо і його буде відхилено, рішення про можливу депортацію ухвалюватимуть у судовому порядку. При цьому в окремих випадках може бути видано тимчасовий дозвіл на перебування в країні.

Зазначимо, Фокус описав про презентацію звіту ООН про вплив українських біженців на економіку Польщі, який відбувся 10 червня. Представник УВКБ ООН Рафал Костжинський під час прес-конференції заявив, що поляки "втомилися" від допомоги Україні, тому аналітики вирішили "розвіяти деякі міфи". Серед іншого, він пояснив, що поява українців змінила польську економіку. За словами представника ООН, економіка стала більш "спеціалізованою і продуктивною", при цьому поляки не втратили роботу, а загальна зайнятість навіть зросла.

Нагадуємо, у березні медіа The Economist проаналізувало, як вплине можливе перемир'я на українських біженців. Тим часом у червні на виборах у Польщі переміг кандидат, який виступає проти членства України в ЄС.