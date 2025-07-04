Не ввели новых санкций против РФ, некоторые ослабили: в США начали расследование в отношении администрации Трампа

Трое американских сенаторов-демократов инициировали начало расследования причин, по которым администрация президента Дональда Трампа почти в течение 5 месяцев не вводила новых санкций против Кремля из-за войны с Украиной.

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Сенаторы утверждают, что с началом второго срока президентства Трампа в США не ввели никаких новых санкций против Кремля. Также они заявляют, что некоторые санкции против России из-за войны с Украиной наоборот были ослаблены, сообщило издание The Hill.

"Вместо того, чтобы принять четко доступные меры для давления на агрессоров, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность, чтобы настоять на прекращении этой войны", — с таким заявлением выступили Джин Шахин из Нью-Гемпшира, Элизабет Уоррен из Массачусетса и Крис Кунс из Делавэра.

Демократы утверждают, что отсутствие новых санкций против Кремля позволяют президенту России Владимиру Путину продолжать атаки по украинским городам. И это несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что он положит конец войне России против Украины.

"Кроме прекращения ключевой помощи Украине, президент Трамп блокировал регулярные обновления наших санкций и экспортного контроля в течение пяти месяцев и продолжал это делать, что позволило растущей волне нарушителей в Китае и во всем мире продолжать поставлять вооружение для российской военной машины", — считают расследователи.

Это расследование сенаторы-демократы инициировали после новостей о том, что США приостановили военную помощь для Украины.

"Американцам следует спросить, почему президент, который говорит, что хочет прекратить большую войну, зато позволяет агрессору нарушать правила", — говорится в совместном заявлении.

Зато Вашингтон при каденции экс-президента США Джо Байдена, как утверждает статья на The New York Times, ввел более 6200 санкций против организаций, связанных с Москвой. В среднем это составляло около 170 санкций в месяц, они были направлены против компаний, торговых и финансовых операций, "подпитывающих" российскую военную машину.

Напомним, 4 июля Дональд Трамп рассказал о паузе в военной помощи Украине и своем разговоре с Владимиром Путиным, который был долговременным.

Также 3 июля в The Economist сообщили, что Украину принуждают заключить мир с Россией: США остановили поставки всего оружия.