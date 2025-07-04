Не запровадили нових санкцій проти РФ, деякі послабили: у США почали розслідування щодо адміністрації Трампа

Троє американських сенаторів-демократів ініціювали початок розслідування причин, через які адміністрація президента Дональда Трампа майже упродовж 5 місяців не запроваджувала нових санкцій проти Кремля через війну з Україною.

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Сенатори стверджують, що з початком другого терміну президентства Трампа у США не запровадили жодних нових санкцій проти Кремля. Також вони заявляють, що деякі санкції проти Росії через війну з Україною навпаки було послаблено, повідомило видання The Hill.

"Замість того, щоб вжити чітко доступних заходів для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить, і ми розслідуватимемо цю втрачену можливість, щоб наполягти на припиненні цієї війни", — із такою заявою виступили Джин Шахін із Нью-Гемпшира, Елізабет Воррен із Массачусетса та Кріс Кунс із Делавера.

Демократи стверджують, що відсутність нових санкцій проти Кремля дозволяють президенту Росії Володимиру Путіну продовжувати атаки по українських містах. І це попри заяви Дональда Трампа про те, що він покладе край війні Росії проти України.

"Окрім припинення ключової допомоги Україні, президент Трамп блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю протягом п’яти місяців і продовжував це робити, що дозволило зростаючій хвилі порушників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачати озброєння для російської військової машини", — вважають розслідувачі.

Це розслідування сенатори-демократи ініціювали після новин про те, що США призупинили військову допомогу для України.

"Американцям слід запитати, чому президент, який каже, що хоче припинити велику війну, натомість дозволяє агресору порушувати правила", — йдеться у спільній заяві.

Натомість Вашингтон за каденції експрезидента США Джо Байдена, як стверджує стаття на The New York Times, запровадив понад 6200 санкцій проти організацій, пов'язаних з Москвою. У середньому це складало близько 170 санкціям на місяць, вони були спрямовані проти компаній, торговельних та фінансових операцій, що "підживлюють" російську військову машину.

Нагадаємо, 4 липня Дональд Трамп розповів про паузу у військовій допомозі Україні та свою розмову із Володимиром Путіним, яка була довготривалою.

Також 3 липня у The Economist повідомили, що Україну примушують укласти мир із Росією: США зупинили постачання всієї зброї.