Грозило до 20 лет: всплыли первые детали об экс-главе Минтранса РФ, покончившем с собой

7 июля 2025 года стало известно о смерти министра транспорта РФ Романа Старовойта, которого в день его гибели уволил с занимаемой должности президент РФ Владимир Путин. Однако появилась информация, что на момент увольнения чиновник уже был мертв.

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Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов подтвердил смерть Романа Старовойта, но добавил, это произошло "достаточно давно". По информации Forbes, экс-министр умер более суток назад, предположительно в ночь с 5 на 6 июля. Точное время суициида на данный момент устанавливается.

Тело Старовойта с пулевым ранением в висок обнаружила личная охрана министра в одинцовском парке имени Малевича — в 110 метрах от припаркованной Tesla и в 15 минутах езды от его дома.

Рядом нашли наградной пистолет Макарова, который он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач, пишет "Лентач".

РЕН ТВ уточняет, что транспортное средство оформлено на первого замначальника федерального казенного учреждения "Управление автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства".

Источник канала сообщил журналистам, что Старовойт купил иномарку у Анзора Зубкаева в 2023 году. На ней было пять неоплаченных штрафов на 6 тысяч.

Одной из первых на место трагедии приехала 25-летняя Полина Корнеева, ассистентка Старовойта и, по информации телеграмм-канала 112, его возможная сожительница.

Курские СМИ называли ее "будущая первая леди Курска". Она окончила Курский медицинский университет. Вместе с ней Старовойт переехал из региона в столицу. Видео с рыдающей Полиной уже облетели СМИ.

Полина Корнеева, предположительная девушка Романа Старовойта Фото: Shot

Проведя несколько минут в машине следственного комитета, она пересела в министерский "Аурус" и уехала, отказавшись общаться со СМИ.

Следователи нашли в авто покойного портфель с гаджетами и изъяли все для изучения. В машине были сняты отпечатки пальцев и отобраны образцы ДНК. В свою очередь, сотрудники полиции отсматривают камеры наблюдения в ближайшем ЖК.

Официальная причина самоубийства Старовойта пока неизвестна. Но, как пишет Shot, вечером 7 июля экс-министра планировали задержать и доставить на допрос в одно из управлений СКР по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В отношении чиновника велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области

На Романа Старовойта дал показания бывший (а теперь и нынешний) губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения миллиарда рублей при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Экс-министру могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).

Что касается другой информации о чиновнике, то Старовойт развелся с женой в 2021 году. В этом в браке родилось две дочки, младшей сейчас 15 лет, старшей — 18. Младшая учится в школе, играет на флейте, старшая окончила московскую экономическую школу, училась играть на фортепиано, посещала художественную школу.

Последний раз Старовойт видел близких два дня назад — в минувшую субботу он приезжал к дочке на соревнования.

В мае этого года дом, где жили родные Старовойта, был выставлен на продажу. З участок площадью 18 соток, на котором расположен рocкoшный оcoбняк в классическoм стилe в оxpaняeмoм пocелке на беpeгу живoпиcной бухты в pайoне Мякининo, просили 260 млн рублей.

Дом родстенников Старовойта выставили на продажу в мае Фото: Shot

Ранее Фокус писал, что в Минтрансе РФ скончался замначальника отдела управления имуществом "Росавтодора" Андрей Корнейчук.