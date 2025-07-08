Взрывы на танкерах РФ становятся серией: Eco Wizard — шестой за год

С начала 2025 года уже шесть судов, которые заходили в российские порты, подверглись взрывам. Последний инцидент произошел 6 июля в порту Усть-Луга на танкере Eco Wizard, принадлежащем к так называемому "теневому флоту" РФ.

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Как сообщает американское издание Newsweek, министерство транспорта РФ начало расследование взрыва на танкере Eco Wizard в российском порту Усть-Луга, который произошел 6 июля в Ленинградской области, на берегу Финского залива Тогда с судна, которое связывают с "теневым флотом" РФ, произошла утечка аммиака.

С начала 2025 года это уже шестой танкер, который заходил в российские порты и пострадал от взрыва. Предыдущим стал танкер Vilamoura, взрыв произошел у берегов Ливии. Он перевозил около миллиона баррелей нефти.

Аналитики указывают на возможную причастность Украины к авариям на танкерах.

Специалист фирмы ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) Ольга Полищук сообщила Newsweek, что в отношении последнего инцидента "не является глупым предполагать причастность Украины".

"Учитывая масштаб предыдущих атак, место проведения текущей атаки и характер цели, вполне обоснованно предполагать причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины", — заявила Полищук.

Напомним, Фокус писал что секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Россия маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS.