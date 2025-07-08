Вибухи на танкерах РФ стають серією: Eco Wizard — шостий за рік

Від початку 2025 року вже шість суден, які заходили до російських портів, зазнали вибухів. Останній інцидент стався 6 липня в порту Усть-Луга на танкері Eco Wizard, що належить до так званого "тіньового флоту" РФ.

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Як повідомляє американське видання Newsweek, міністерство транспорту РФ розпочало розслідування вибуху на танкері Eco Wizard у російському порту Усть-Луга, який стався 6 липня в Ленінградській області, на березі Фінської затоки Тоді з судна, яке пов’язують із "тіньовим флотом" РФ, стався витік аміаку.

Від початку 2025 року це вже шостий танкер, який заходив до російських портів і постраждав від вибуху. Попереднім став танкер Vilamoura, вибух стався біля берегів Лівії. Він перевозив близько мільйона барелів нафти.

Аналітики вказують на можливу причетність України до аварій на танкерах.

Фахівець фірми ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) Ольга Поліщук повідомила Newsweek, що щодо останнього інциденту "не є нерозумним припускати причетність України".

"Враховуючи масштаб попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України, хоча є й інші можливі причини", — заявила Поліщук.

Нагадаємо, Фокус писав що секретний російський флот налічує до 1000 одиниць. Росія маскує їх за допомогою чужих прапорів, а маршрути приховує, вимикаючи AIS.