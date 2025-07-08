Европарламент одобрил новые правила въезда в ЕС: что изменится для украинцев

Европейский парламент 8 июля проголосовал за введение новых правил выезда и въезда в Европейский Союз. Новая система въезда-выезда (EES) заменит штампы в загранпаспортах и будет действовать на внешних границах ЕС для всех граждан третьих стран, в том числе и для украинцев.

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Пресс-служба Европейского парламента сообщает, что новые правила будут вводиться постепенно в течение 180 дней, чтобы избежать сбоев системы из-за одновременного развертывания во всех странах. Впрочем постепенное развертывание является добровольным, и страны ЕС по собственному желанию могут развернуть систему быстрее.

Как изменятся правила въезда в ЕС

После полного развертывания записи в системе EES заменят физические штампы в загранпаспортах. Записи о пересечении границы будут доступны всем странам-членам Шенгенской зоны в режиме реального времени.

У граждан третьих стран, которые будут пересекать внешние границы ЕС по краткосрочным визам или по безвизовому режиму, системно будут брать биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и фото лица. Система EES будет регистрировать имя, тип проездного документа, время и место въезда и выезда. Ожидается, что новые правила въезда в ЕС уменьшат количество нарушений, ускорят процессы и уменьшат очереди на пунктах пропуска.

В украинском правительстве объясняли, что новые правила пересечения границы ЕС не отменят безвизовый режим и не принесут никаких дополнительных расходов. Регистрация будет происходить через терминалы самообслуживания, а биометрические данные будут фиксироваться один раз в три года. Процедура снятия отпечатков пальцев и фото будут занимать около 40 секунд, а дальше при каждом пересечении границы стран ЕС нужно будет только сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Граждане, которые после развертывания системы откажутся от биометрии, заехать на территорию ЕС не смогут.

Когда заработают новые правила въезда в ЕС

Закон еще должен официально принять Совет Европейского Союза. Он вступит в силу на третий день после публикации в Официальном журнале ЕС. После этого в течение 30 дней агентство eu-LISA должно разработать общеевропейский план запуска, а страны-члены ЕС — свои собственные национальные планы. После их утверждения Еврокомиссия определит дату начала 180-дневного развертывания новой системы въезда-выезда.

По согласованному графику, 10% пересечений границ ЕС должны быть зарегистрированы в EES до 30-го дня от запуска системы, 35% — до 90-го дня, а до 170-го дня — 100% въездов и выездов.

В Европарламенте отмечают, что в течение развертывания работу системы могут временно приостанавливать в случае технических проблем или если время ожидания станет слишком долгим.

Напомним, 8 июля Совет Европейского Союза принял правовые акты, на основании которых Болгария перейдет на евро с 1 января 2026 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 июня заявил, что венгры остановили вступление Украины в ЕС, проголосовав на инициированном им референдуме Voks2025.