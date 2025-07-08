Європарламент схвалив нові правила в'їзду до ЄС: що зміниться для українців

Європейський парламент 8 липня проголосував за запровадження нових правил виїзду та в'їзду до Європейського Союзу. Нова система в’їзду-виїзду (EES) замінить штампи в закордонних паспортах і діятиме на зовнішніх кордонах ЄС для всіх громадян третіх країн, зокрема й для українців.

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Пресслужба Європейського парламенту повідомляє, що нові правила будуть запроваджуватися поступово протягом 180 днів, щоб уникнути збоїв системи через одночасне розгортання в усіх країнах. Втім поступове розгортання є добровільним, і країни ЄС за власним бажанням можуть розгорнути систему швидше.

Як зміняться правила в'їзду до ЄС

Після повного розгортання записи в системі EES замінять фізичні штампи у закордонних паспортах. Записи про перетин кордону будуть доступні всім країнам-членам Шенгенської зони в режимі реального часу.

У громадян третіх країн, які перетинатимуть зовнішні кордони ЄС за короткостроковими візами чи за безвізовим режимом, системно братимуть біометричні дані, зокрема відбитки пальців і фото обличчя. Система EES реєструватиме ім'я, тип проїзного документа, час і місце в'їзду та виїзду. Очікується, що нові правила в'їзду до ЄС зменшать кількість порушень, пришвидшать процеси та зменшать черги на пунктах пропуску.

В українському уряді пояснювали, що нові правила перетину кордону ЄС не скасують безвізовий режим і не принесуть жодних додаткових витрат. Реєстрація відбуватиметься через термінали самообслуговування, а біометричні дані фіксуватимуться один раз на три роки. Процедура зняття відбитків пальців і фото займатимуть близько 40 секунд, а далі при кожному перетині кордону країн ЄС потрібно буде лише сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Громадяни, які після розгортання системи відмовляться від біометрії, заїхати на територію ЄС не зможуть.

Коли запрацюють нові правила в'їзду до ЄС

Закон іще повинна офіційно ухвалити Рада Європейського Союзу. Він набуде чинності на третій день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Після цього протягом 30 днів агентство eu-LISA має розробити загальноєвропейський план запуску, а країни-члени ЄС — свої власні національні плани. Після їхнього затвердження Єврокомісія визначить дату початку 180-денного розгортання нової системи в'їзду-виїзду.

За узгодженим графіком, 10% перетинів кордонів ЄС мають бути зареєстровані в EES до 30-го дня від запуску системи, 35% – до 90-го дня, а до 170-го дня — 100% в'їздів і виїздів.

В Європарламенті зазначають, що протягом розгортання роботу системи можуть тимчасово призупиняти в разі технічних проблем або якщо час очікування стане занадто довгим.

Нагадаємо, 8 липня Рада Європейського Союзу ухвалила правові акти, на підставі яких Болгарія перейде на євро з 1 січня 2026 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 27 червня заявив, що угорці зупинили вступ України до ЄС, проголосувавши на ініційованому ним референдумі Voks2025.