Бабушка-миллионерша отмывала деньги: в Испании задержан сын вице-президента "Ростеха"

80-летняя бабушка Дмитрия Артякова получила на свой счет в испанском банке 12,7 миллиона евро под видом займа и на эти деньги купила недвижимость, которую потом переписала на внука.

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В Жироне, Испания, задержан Дмитрий Артяков, сын вице-президента "Ростеха" Владимира Артякова. Артяков-старший также является заместителем главы "Ростеха" Сергея Чемезова и был губернатором Самарской области. Отмечается, что это деньги, фигурировавшие в "схеме Магнитского", пишет The Insider.

Дмитрия Артякова подозревают в отмывании денег, украденных из бюджета России с помощью мошеннической схемы возврата налогов, которую ранее разоблачил юрист Сергей Магнитский. Причем в схеме была задействована бабушка Дмитрия.

Как известно, Магнитского самого обвинили в коррупции, арестовали и посадили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве, где он скончался в 2009 году.

Пенсионерка Анна Курепина через несколько подозрительных банковских операций получила на счет в банке Caixa Girona 12,7 миллиона евро под видом займа, следует из данных испанской антикоррупционной прокуратуры.

Она приобрела на них недвижимость в Испании и переписала ее на своего внука, заявив, что тот заплатил за них в России на российский счет. Однако "никаких признаков возврата займа" испанская прокуратура не увидела и поэтому считает эти деньги связанными с "ОПГ Клюева", укравшей $230 млн из бюджета России.

Владимир Артяков и Владимир Путин Фото: РИА Новости

Сейчас в испанской недвижимости Артякова проходят обыски и следственные действия, сообщил источник в испанских правоохранительных органах.

Дмитрий Артяков с 2022 года находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не ЕС, поэтому может легально находиться в Испании и владеть там недвижимостью. В РФ Дмитрию Артякову принадлежит железнодорожный оператор "Модум-Транс", который в 2024 году перевез 69 млн тонн грузив, а также миноритарная доля в производителе грузовых автомобилей и автобусов "Камаз".

Напомним, еще в 2019 году журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили в Испании деревню, дома в которой принадлежат родственникам и окружению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В Испании есть целая деревня, где живут друзья главы "Ростеха"

Деревня С'Агаро расположена на побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании. Там, среди прочих, в доме за 15 миллионов евро живет падчерица главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Чемезов – старый знакомый Владимира Путина, они подружились во время совместной службы в резидентуре КГБ в немецком Дрездене. Карьерный взлет Чемезова совпал по времени с назначением Путина в администрацию президента России в 1990-е годы.

У Дмитрия Артякова в этой деревне сразу две виллы.

Напомним, в мае 2025 года в Мадриде убили Андрея Портнова, юриста, бывшего нардепа и соратника Виктора Януковича. Киллеров так и не нашли.

А в апреле 2022 года российский магнат Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Жироне.