Бабуся-мільйонерка відмивала гроші: в Іспанії затримано сина віцепрезидента "Ростеха"

80-річна бабуся Дмитра Артякова отримала на свій рахунок в іспанському банку 12,7 мільйона євро під виглядом позики і на ці гроші купила нерухомість, яку потім переписала на онука.

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У Жироні, Іспанія, затримано Дмитра Артякова, сина віце-президента "Ростеха" Володимира Артякова. Артяков-старший також є заступником глави "Ростеха" Сергія Чемезова і був губернатором Самарської області. Зазначається, що це гроші, які фігурували у "схемі Магнітського", пише The Insider.

Дмитра Артякова підозрюють у відмиванні грошей, вкрадених із бюджету Росії за допомогою шахрайської схеми повернення податків, яку раніше викрив юрист Сергій Магнітський. Причому в схемі була задіяна бабуся Дмитра.

Як відомо, Магнітського самого звинуватили в корупції, заарештували й ув'язнили в слідчому ізоляторі "Матроська тиша" в Москві, де він помер 2009 року.

Пенсіонерка Анна Курепіна через кілька підозрілих банківських операцій отримала на рахунок у банку Caixa Girona 12,7 мільйона євро під виглядом позики, випливає з даних іспанської антикорупційної прокуратури.

Вона придбала на них нерухомість в Іспанії і переписала її на свого онука, заявивши, що той заплатив за них у Росії на російський рахунок. Однак "жодних ознак повернення позики" іспанська прокуратура не побачила, а тому вважає ці гроші пов'язаними з "ОЗУ Клюєва", яка вкрала $230 млн із бюджету Росії.

Володимир Артяков і Володимир Путін Фото: РИА Новости

Зараз в іспанській нерухомості Артякова відбуваються обшуки і слідчі дії, повідомило джерело в іспанських правоохоронних органах.

Дмитро Артяков з 2022 року перебуває під персональними санкціями України, США та Канади, але не ЄС, тому може легально перебувати в Іспанії та володіти там нерухомістю. У РФ Дмитру Артякову належить залізничний оператор "Модум-Транс", який 2024 року перевіз 69 млн тонн вантажу, а також міноритарна частка у виробнику вантажних автомобілів і автобусів "Камаз".

Нагадаємо, ще 2019 року журналісти-розслідувачі з міжнародного Проєкту з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP) виявили в Іспанії село, будинки в якому належать родичам і оточенню глави "Ростеха" Сергія Чемезова.

В Іспанії є ціле село, де живуть друзі глави "Ростеха"

Село С'Агаро розташоване на узбережжі Коста-Брава на північному сході Іспанії. Там, серед інших, у будинку за 15 мільйонів євро живе падчерка глави "Ростеха" Сергія Чемезова.

Чемезов — старий знайомий Володимира Путіна, вони подружилися під час спільної служби в резидентурі КДБ у німецькому Дрездені. Кар'єрний зліт Чемезова збігся в часі з призначенням Путіна в адміністрацію президента Росії в 1990-ті роки.

У Дмитра Артякова в цьому селі відразу дві вілли.

Нагадаємо, у травні 2025 року в Мадриді вбили Андрія Портнова, юриста, колишнього нардепа і соратника Віктора Януковича. Кілерів так і не знайшли.

А у квітні 2022 року російського магната Сергія Протосеню знайшли мертвим разом зі своєю дружиною і донькою в Жироні.