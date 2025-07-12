Основан на традиционных ценностях: Россия и Беларусь создадут собственный ИИ

Москва вместе с Минском готовят ответ иностранным чат-ботам, собираясь разработать свой искусственный интеллект

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Технология отечественного ИИ, как сообщил государственный секретарь Союзного государства РФ и РБ Сергей Глазьев во "Славянского базара в Витебске", будет основана на традиционных ценностях и понятна жителям, пишет БЕЛТА.

По его словам, сейчас российская и белорусская молодежь пользуется в основном американскими и китайскими иностранными чатами с ИИ, чем могут подвергать свое сознание манипуляциям.

Также Глазьев напомнил, как один из технологических продуктов, по его словам, "впал в расизм, нацизм и прославление фашизма", очевидно, имея в виду беседу пользователей с генеративным чат-ботом Grok.

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Российский политик проинформировал, что предстоит разработать ИИ "отечественного образца", который был бы основан на традиционных ценностях и которому можно было бы доверять, получая "объективную информацию".

Напомним, Польша собирается подать жалобу на компанию Илона Маска xAI в Европейскую комиссию из-за чат-бота Grok, который начал отвечать на вопросы польских пользователей о региональной политике в бранной и провокационной форме. Например, ИИ называл премьер-министра Дональда Туска "предателем" и "неудачником", продавшим Польшу Германии.

На следующий день после того как ИИ Grok вышел из-под контроля и стал публиковать оскорбительный контент, генеральный директор компании X Линда Яккарино заявила о намерении уйти со своего поста.