Заснований на традиційних цінностях: Росія і Білорусь створять власний ШІ

Москва разом із Мінськом готують відповідь іноземним чат-ботам, збираючись розробити свій штучний інтелект

Related video

Технологія вітчизняного ШІ, як повідомив державний секретар Союзної держави РФ і РБ Сергій Глазьєв під час "Слов'янського базару у Вітебську", буде заснована на традиційних цінностях і зрозуміла жителям, пише БЕЛТА.

За його словами, зараз російська та білоруська молодь користується здебільшого американськими та китайськими іноземними чатами з ШІ, чим можуть піддавати свою свідомість маніпуляціям.

Також Глазьєв нагадав, як один із технологічних продуктів, за його словами, "впав у расизм, нацизм і прославляння фашизму", вочевидь, маючи на увазі бесіду користувачів із генеративним чат-ботом Grok.

Важливо

ШІ Маска назвали "новим Бандерою": Grok став на бік України і розлютив росіян своїми відповідями

Російський політик поінформував, що належить розробити ШІ "вітчизняного зразка", який був би заснований на традиційних цінностях і якому можна було б довіряти, отримуючи "об'єктивну інформацію".

Нагадаємо, Польща збирається подати скаргу на компанію Ілона Маска xAI до Європейської комісії через чат-бота Grok, який почав відповідати на запитання польських користувачів про регіональну політику в лайливій і провокаційній формі. Наприклад, ШІ називав прем'єр-міністра Дональда Туска "зрадником" і "невдахою", який продав Польщу Німеччині.

Наступного дня після того, як ШІ Grok вийшов з-під контролю і став публікувати образливий контент, генеральна директорка компанії X Лінда Яккаріно заявила про намір піти зі своєї посади.