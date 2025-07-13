Такого раньше не было: в европейской стране стаи фламинго атакуют рисовые поля, фермеры в отчаянии

Италию всколыхнуло нашествие фламинго: стаи голодных птиц уничтожают поля с рисом для ризотто, из-за чего некоторые фермеры уже потеряли до 90% своего урожая. Они утверждают: такого раньше никогда не случалось.

Related video

Из-за этого встревоженные фермеры, которые бьют тревогу, вынуждены прибегать к нестандартным методам защиты своих полей и чуть ли не круглосуточно следить за ними. О подробностях нашествия фламинго в Италии рассказало издание The Telegraph.

"Это новые вещи, которые никогда не случались раньше. Вы вкладываете столько времени и заботы в подготовку всего", — пожаловался 63-летний фермер с многолетним стажем.

Итальянские фермеры, выращивающие рис для ризотто, с конца весны до начала лета затапливают поля, чтобы проросли только что высаженные семена. И пока эти поля не осушены, стаи фламинго создают опасность для урожая. Они подлетают на затопленные поля и своими перепончатыми лапами шевелят их, чем портят посевы.

Голодные птицы ищут на затопленных полях водоросли, а также насекомых и моллюсков. И хотя сами рисовые семена, высаженные во влажную землю, не вызывают их интереса, своими поисками того, чем бы поживиться, фламинго уничтожают поля.

Эксперты предполагают, что фламинго прилетели из прежних мест гнездования в соседних долинах Комаккио, водно-болотного заповедника.

Нашествие фламинго в Италии: как фермеры защищают свои поля

Фламинго ищут еду Фото: Shutterstock

Итальянские фермеры в отчаянии пытаются защитить свои поля от нашествия фламинго. Они их патрулируют почти круглосуточно, бьют в бочки и сигналят грузовиками, пытаясь отпугнуть их. Некоторые додумались использовать небольшие газовые пушки, которые издают громкие звуки, отпугивающие птиц.

Однако это дает небольшой результат: обычно птицы просто перелетают с места на место, поселяясь на соседнем рисовом поле.

Стоит заметить, что популяция фламинго растет также в Украине. Так, орнитолог и старший научный сотрудник природного заповедника "Днепровско-Орельский" Александр Пономаренко в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал, что в Украине становится больше фламинго и попугаев, а воробьев — меньше.

Напомним, в 2023 году Inverse рассказали, что фламинго на самом деле имеют сложную социальную жизнь, создавая собственные группировки.

В IFLScience также поделились историей, когда самка фламинго отложила первое яйцо в возрасте 70 лет.