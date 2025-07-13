Такого раніше не було: в європейській країні зграї фламінго атакують рисові поля, фермери у відчаї

Італію сколихнуло нашестя фламінго: зграї голодних птахів нищать поля з рисом для різотто, через що деякі фермери вже втратили до 90% свого врожаю. Вони стверджують: такого раніше ніколи не траплялося.

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Через це стривожені фермери, які б'ють на сполох, змушені вдаватися до нестандартних методів захисту своїх полів і ледь не цілодобово стежити за ними. Про подробиці нашестя фламінго в Італії розповіло видання The Telegraph.

"Це нові речі, які ніколи не траплялися раніше. Ви вкладаєте стільки часу і турботи в підготовку всього", — поскаржився 63-річний фермер із багаторічним стажем.

Італійські фермери, що вирощують рис для різотто, з кінця весни до початку літа затоплюють поля, аби проросло щойно висаджене насіння. І допоки ці поля не осушені, зграї фламінго створюють небезпеку для урожаю. Вони підлітають на затоплені поля та своїми перетинчастими лапами ворушать їх, чим псують посіви.

Голодні птахи шукають на затоплених полях водорості, а також комахи та молюски. І хоч саме рисове насіння, висаджене у вологу землю, не викликає їхнього інтересу, своїми пошуками того, чим би поживитися, фламінго нищать поля.

Експерти припускають, що фламінго прилетіли з колишніх місць гніздування в сусідніх долинах Комаккіо, водно-болотного заповідника.

Нашестя фламінго в Італії: як фермери захищають свої поля

Фламінго шукають їжу Фото: Shutterstock

Італійські фермери у відчаї намагаються захистити свої поля від нашестя фламінго. Вони їх патрулюють майже цілодобово, б'ють у бочки та сигналять вантажівками, намагаючись відлякати їх. Деякі додумалися використовувати невеликі газові гармати, які видають гучні звуки, що відлякують птахів.

Однак це дає невеликий результат: зазвичай птахи просто перелітають з місця на місце, оселяючись на сусідньому рисовому полі.

Варто зауважити, що популяція фламінго зростає також в Україні. Так, орнітолог і старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександр Пономаренко в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" розповів, що в Україні стає більше фламінго і папуг, а горобців — менше.

Нагадаємо, у 2023 році Inverse розповіли, що фламінго насправді мають складне соціальне життя, створюючи власні угруповання.

У IFLScience також поділилися історією, коли самка фламінго відклала перше яйце у віці 70 років.