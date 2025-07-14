В США сняты обвинения с врача, который уничтожал вакцины от COVID — ему грозило 35 лет тюрьмы

Новый генеральный прокурор США отменила обвинения против врача из Юты, которому ранее грозил тюремный срок до 35 лет за якобы уничтожение вакцин и подделку COVID-сертификатов.

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Как сообщает Reuters, генеральный прокурор США Пэм Бонди закрыла дело против доктора Майкла Кирка Мура-младшего из округа Солт-Лейк (штат Юта), который был обвинен в фальсификации сертификатов о вакцинации и уничтожении вакцин на сумму более 28 тысяч долларов США.

Обвинения базируются на данных большого жюри 2023 года, а судебный процесс начался в начале июля. Ему грозила до 35 лет заключения.

"Доктор Мур дал своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслуживал годы заключения, которые ему грозили. Сегодня это заканчивается", — написала Бонди в сети X.

Сообщается, что во время пандемии в штате Юта врач якобы выписывал фальшивые справки о вакцинации и вводил детям с разрешения родителей солевой раствор вместо реальной вакцины. В деле также фигурировало уничтожение государственных вакцин и распространение почти двух тысяч фальшивых COVID-сертификатов.

Решение Бонди стало частью более широкого пересмотра дел, инициированного новым руководством Минюста, что вызвало обвинения в политическом влиянии на правоохранительные органы.

Касательно безопасности прививки от Covid, Фокус писал, что ученые нашли доказательства связи мРНК вакцин с развитием миокардита.

Как сообщал Фокус, в Италии утилизируют вакцины от COVID-19 на 270 млн евро.