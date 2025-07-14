У США зняті звинувачення з лікаря, який знищував вакцини від COVID – йому загрожувало 35 років в'язниці

Нова генеральна прокурорка США скасувала обвинувачення проти лікаря з Юти, якому раніше загрожував тюремний строк до 35 років за нібито знищення вакцин та підробку COVID-сертифікатів.

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Як повідомляє Reuters, генеральний прокурор США Пем Бонді закрила справу проти доктора Майкла Кірка Мура-молодшого з округу Солт-Лейк (штат Юта), який був обвинувачений у фальсифікації сертифікатів про вакцинацію та знищенні вакцин на суму понад 28 тисяч доларів США.

Обвинувачення базуються на даних великого журі 2023 року, а судовий процес розпочався на початку липня. Йому загрожувала до 35 років ув’язнення.

"Доктор Мур дав своїм пацієнтам вибір, коли федеральний уряд відмовився це зробити. Він не заслуговував на роки ув’язнення, які йому загрожували. Сьогодні це закінчується", – написала Бонді у мережі X.

Повідомляється, що під час пандемії в штаті Юта лікар нібито виписував фальшиві довідки про вакцинацію та вводив дітям із дозволу батьків сольовий розчин замість реальної вакцини. У справі також фігурувало знищення державних вакцин та поширення майже двох тисяч фальшивих COVID-сертифікатів.

Рішення Бонді стало частиною ширшого перегляду справ, ініційованого новим керівництвом Мін’юсту, що викликало звинувачення в політичному впливі на правоохоронні органи.

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