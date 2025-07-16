Еда для голодных — в огонь: администрация Трампа уничтожает 500 тонн детского печенья

Высокоэнергетическое печенье, которое могло бы накормить миллионы детей в зонах конфликтов, уничтожат. Помощь не дошла до адресатов из-за бюрократии и роспуска USAID.

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Продовольственная помощь на сумму более 800 тысяч долларов, предназначенная для детей в странах с гуманитарным кризисом, будет уничтожена по инициативе администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает The Atlantic, ссылаясь на нынешних и бывших работников Агентства США по международному развитию (USAID), которые предоставили редакции детали под условием анонимности.

Речь идет об около 500 тоннах высокоэнергетического печенья, которое хранилось на складе в Дубае и было предназначено для срочной продовольственной помощи детям в таких странах, как Афганистан и Пакистан. Печенье содержит все необходимые питательные вещества для детей в возрасте до 5 лет и обычно используется в кризисных ситуациях — после стихийных бедствий или во время войн, когда не успевают наладить полевую кухню.

"Еда, которую можно было бы использовать для спасения, превратится в пепел", — написала помощница редактора The Atlantic Хана Кирос, отметив, что ее источники неоднократно сообщали о попытках сотрудников USAID передать продовольствие Всемирной продовольственной программе (WFP), пока оно еще пригодно к потреблению.

После январского указа Трампа, который фактически заблокировал большинство иностранной помощи, ни один груз не может быть передан без согласия новых назначенцев. USAID расформировали, а его функции передали Государственному департаменту и Департаменту эффективности управления Илона Маска. По словам сотрудников агентства, ни один из новых руководителей — Пит Марокко и Джереми Левин — не ответили на десятки внутренних запросов о распределении печенья.

Сейчас срок годности печенья подходит к концу, его нельзя даже использовать как корм для животных из-за запрета в Объединенных Арабских Эмиратах. Уничтожение продуктов обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 130 тысяч долларов.

"За десятки лет работы я не видел такого массового уничтожения пищи. Обычно теряем несколько тонн из-за наводнения или террористов, но не из-за того, что просто никто не подписал разрешение на передачу", — рассказал один из сотрудников USAID.

В 2023 году правительство США закупило более миллиона тонн продуктов для гуманитарной помощи. Однако после сокращения штата опытных работников процесс доставки стал почти неуправляемым. По словам источников, на складах по всему миру остается еще более 60 тысяч тонн пищи, в частности 36 тысяч фунтов гороха, масла и зерна в Джибути, предназначенных для Судана.

Напомним, ранее администрация США полностью прекратила гуманитарную помощь Афганистану и Йемену, мотивируя это тем, что продовольствие якобы может попасть в руки террористов. В случае с Пакистаном такое объяснение не предоставлялось. Представители компаний, производящих детское питание, заявили, что не получали никаких новых заказов, несмотря на обещания правительства продолжить финансирование.

Как писал Фокус, еще в мае этого года, тонны пайков на 100 млн долларов застряли из-за сокращения USAID и находятся под угрозой окончания срока годности.

Напомним, в марте 2025 года Соединенные штаты Америки отменили 83% программ USAID из-за того, что те якобы не отвечают интересам США.